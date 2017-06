A saptesprezecea editie a forumului EY World Entrepreneur Of The Year a inceput la Monte Carlo si se va incheia pe 11 iunie 2017. 59 de antreprenori calificati din 49 de tari vor concura pentru marele premiu care va fi anuntat in cadrul ceremoniei de premiere de pe 10 iunie.Romania este pentru a treia oara prezenta in finala mondiala EY Entrepreneur of the Year

Romania va fi reprezentata in competitie de Cristian Covaciu, Director General IPEC, castigatorul titlului EY Entrepreneur Of The Year 2016 in Romania. “Merg la Monte Carlo increzator si cu dorinta de a demonstra ca antreprenoriatul romanesc concureaza de la egal la egal cu reprezentantii tarilor cu traditie indelungata,” a declarat Cristian Covaciu.

Compania pe care a fondat-o in 1990 a devenit unul dintre cei mai mari jucatori globali din domeniul produselor de menaj si portelan superior. IPEC are un venit anual de peste 22 milioane EUR, 800 de angajati si 250 de roboti industriali. Cu 40 de milioane de piese realizate anual, firma e responsabila de 1% din productia mondiala de farfurii.

Premiul EY World Entrepreneur Of The Year 2017 se va acorda pe baza a sase criterii, definite astfel incat fiecare candidat sa aiba sanse egale in competitie: spirit antreprenorial, creare de valoare, directie strategica, impact national si global, inovatie si integritate personala.

Printre castigatorii anteriori ai prestigiosului titlu World Entrepreneur Of The Year se numara: Manny Stul – Chairman si Co-CEO Moose Enterprise Holdings (Australia), Mohed Altrad - CEO Altrad Group (Franta), Uday Kotak – Vice-Presedinte si Managing Director Kotak Mahindra Bank Limited (India), Hamdi Ulukaya - Fondator si CEO Chobani Inc. (SUA) si Guy Laliberté, Fondator si CEO, Cirque du Soleil (Canada).

"Competitia World Entrepreneur Of The Year este locul in care se intalnesc, anual, cei mai buni antreprenori din 49 de tari. Suntem mandri ca Romania participa pentru al treilea an consecutiv. Cristian Covaciu va fi sustinut in aceasta finala mondiala de delegatia nationala, formata din oameni de afaceri romani si din reprezentanti EY Romania,” spune Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania.

Alaturi de ceremonia de premiere, programul din acest an include un summit dedicat afacerilor de familie, sesiuni de discutii despre impactul social al antreprenorilor, transformarea digitala si viitorul fortei de munca.

Printre personalitatile care vor sustine discursuri se numara:

Willam P. Lauder – Executive Chairman The Estée Lauder Companies Inc.;

Andrea Illy, Chairman illycaffè;

Mark Cuban – antreprenor in serie si proprietar al Dallas Mavericks;

Kate Winslet – actrita;

Vivienne Ming – cofondator si Managing Partner Socos;

Manny Stul – Chairman si Co-CEO Moose Enterprise Holdings (castigatorul de anul trecut al premiului World Entrepreneur Of The Year).

Lista completa a vorbitorilor si reprezentatilor fiecarei tari participante la competitia din acest an este disponibila la www.ey.com/weoy.

****

Despre EY World Entrepreneur Of The Year™

EY Entrepreneur Of The Year este cea mai prestigioasa competitie de la nivel global dedicata antreprenorilor. Programul isi propune sa incurajeze activitatea antreprenoriala in randul intreprinzatorilor cu potential si recunoaste contributia celor care prin viziunea, leadership-ul si rezultatele lor devin sursa de inspiratie pentru cei care vor sa devina antreprenori, dar nu numai. Cunoscut drept primul si singurul program global dedicat antreprenorilor, EY Entrepreneur Of The Year ii premiaza pe cei care construiesc si conduc afaceri de succes, recunoscandu-le meritele prin programele regionale, nationale si globale organizate in peste 145 de orase din peste 60 de tari.

***

Despre EY Romania

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 230.000 de angajati in peste 700 de birouri din 150 de tari si venituri de aproximativ 29,6 miliarde de USD in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2016. Reteaua noastra este cea mai integrata la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajuta sa le oferim clientilor servicii prin care sa beneficieze de oportunitatile din intreaga lume. In Romania, EY este liderul de pe piata serviciilor profesionale inca de la infiintare, in anul 1992. Cei peste 700 de angajati din Romania si Republica Moldova furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale. Avem birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. EY Romania s-a afiliat in 2014 singurei competitii de nivel mondial dedicata antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Castigatorul editiei locale reprezinta Romania in finala mondiala ce are loc in fiecare an in luna iunie la Monte Carlo. In finala mondiala se acorda titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informatii, vizitati pagina noastra de internet: www.ey.com.