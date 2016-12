Comisia de cultura a Senatului a fost convocat in sedinta pentru ora 15.00 pentru a da aviz cererii de reexaminare a legii privind eliminarea celor 102 taxe. La randul sau, comisia de buget a fost convocata pentru ora 15.30 pentru raport, urmand ca cererea de reexaminare sa fie dezbatuta in plenul Senatului la ora 16.00, conform News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului, pe 23 decembrie, reexaminarea legii care elimina 102 taxe, avertizand asupra riscurilor cu care s-ar putea confrunta serviciile publice de presa in cazul anularii taxei radio-tv si explicand ca reexaminarea se impune in pofida deciziei de constitutionalitate a CCR.

Klaus Iohannis argumenteaza, in cererea de reexaminare, ca desi exista o decizie a CCR de constitutionalitate a legii, reexaminarea trimisa de el se refera la politicile fiscal-bugetare ale statului, precum si "concretizarea acestora", care sunt atribute ale Parlamentului, astfel incat se impune o reanalizare a acesteia de catre Legislativ "sub aspectul efectelor resimtite de cetaten". Presedintele subliniaza ca eliminarea taxelor si simplificarea procedurilor in raporturile dintre cetateni si autoritati sunt deziderate ale societatii, dar realizarea lor implica si adoptarea unor "masuri legislative coerente, eficiente, predictibile si, in acelasi timp, responsabile".

"Inlocuirea unei plati directe cu una indirecta, precum si absenta unor masuri legislative conexe, de natura sa conduca la realizarea unor servicii publice de calitate, ar putea face ca simpla eliminare a taxelor prevazute de legea transmisa la promulgare sa conduca, pe langa efectul deplasarii poverii fiscale de la beneficiarii acestor servicii catre toti contribuabilii, persoane fizice si juridice, si la consecinta accentuarii disfunctionalitatilor serviciilor publice", avertizeaza presedintele. Iohannis atrage atentia si asupra taxei radio-tv, afirmand ca problemele posturilor publice "sunt vechi si sistemice" si se datoreaza, in principal, cadrului legislativ actual, astfel incat discutia nu poate fi redusa doar la problema eliminarii acestei taxe.

"Modul de finantare a celor doua servicii publice de radio si de televiziune este in directa legatura cu functionarea acestora, iar argumentul cel mai elocvent in acest sens este chiar interesul pe care aceasta masura legislativa l-a suscitat in spatiul public. Din aceasta perspectiva, consideram ca stabilirea surselor de finantare a serviciilor publice de radio si televiziune sunt aspecte ce trebuie sa faca obiectul unor dezbateri autentice in forul legislativ", scrie Iohannis catre Parlament. Presedintele cere o reforma "autentica" a modului de functionare a acestor servicii publice.

"(Eliminarea taxei radio-tv - n.r.) poate genera noi probleme, ce se adauga celor deja existente. Astfel, reducerea surselor proprii de finantare in detrimentul cresterii ponderii sursei publice pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare poate conduce la noi probleme legate inclusiv de statutul salariatilor si modalitatea de salarizare a acestora ori poate pune chiar pune in discutie independenta editoriala", mai scrie Iohannis.

Klaus Iohannis atrage atentia si asupra faptului ca legea nu poate fi promulgata in actuala forma, pentru ca banii pentru sustinerea TVR si radioului public fara taxa radio-tv nu sunt cuprinsi in bugetul pentru 2016, iar bugetul pe 2017 nu este inca aprobat, astfel incat, in aceasta situatie tranzitorie, "prin intrarea in vigoare a legii aflate la promulgare cele doua servicii publice de radio si televiziune s-ar putea confrunta cu dificultati suplimentare". Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vinerea trecuta, ca va retrimite la Parlament legea care elimina 102 taxe nefiscale, inclusiv taxa radio-tv.

"Eu voi trimite aceasta lege inapoi in Parlament. Nu cred ca este bine sa se renunte fara o discutie aprofundata, asezata. (...) Daca noul Parlament va discuta aceasta chestiune si va lua o decizie, fie de renuntare la taxa, fie de pastrare a taxei, atunci sigur imi va trimite legea in forma in care se va considera atunci si o voi promulga", a anuntat Iohannis. Curtea Constitutionala a decis, vineri, ca aceasta lege este constitutionala.

Sesizarea privind legea a fost facuta de seful statului, care a sustinut ca incalca normele constitutionale referitoare la principiul separatiei puterilor in stat si pe cel al legalitatii, raporturile Parlamentului cu Guvernul, rolul Guvernului, precum si pe cele care guverneaza bugetul public national. Dupa decizia Curtii, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca ceea ce este bun pentru oameni nu are cum sa fie neconstitutional.

