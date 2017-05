Inainte de a ajunge la o analiza amanuntita a companiilor interesante, fondurile de investitii se uita la cateva aspecte importante. Pe de o parte, conditiile macroeconomice si geopolitice sunt extrem de importante pentru fondurile regionale sau globale, care cauta oportunitati peste tot. De de alta parte, dincolo de cifrele din bilant, resursa umana este extrem de importanta in luarea oricarei decizii, sustin specialistii prezenti la conferinta Antreprenoriat 260, organizata de wall-street.ro si start-up.ro.

Vlad Tabacu, director de investitii la Oresa Romania, spune ca fondul pe care il reprezinta se uita ca businessurile sa aiba avantaje competitive in business si calitate a echipei de management. „Ne uitam la sectoare pe care am construit expertiza: servicii B2B, servicii financiare, materiale de constructii, FMCG sau bunuri de consum. Orizontul financiar este 10-15 milioane euro, preferam parteneriatul cu un antreprenor, dar facem si achizitii 100%. Trebuie sa simtim ca putem contribui la respectiva oportunitate, bani inteligenti, focalizam strategia si ajutam la consolidarea echipei de management”, a explicat Tabacu.

Din punctul sau de vedere, mediul de business actual este mult mai competitiv decat in trecut, din ce in ce mai multi jucatori strategici sunt prezenti si granitele s-au estompat, in special online.

Provocarile au fortat antreprenorii sa se adapteze. Cred ca adaptabilitatea a fost ingredientul succesului. Avem exemple de antreprenori care deschid business greenfield in afara Romaniei sau fac pai in aceasta directie. Presiunea pietei si nivelul de concurenta sunt tot mai mari.

