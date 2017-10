Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este in neregula ca un dosar din 2004 sa fie rezolvat abia in 2017. De asemenea, acesta a mai spus ca va propune in proiectul de modificare a Legilor Justitiei controale de fond la Parchete la un interval de patru sau cinci ani.

"Sa ai dosar penal din 2004 si sa nu fie rezolvat decat prin conexare in 2017. Termenul rezonabil, celeritatea, lipsa unei proceduri penale selective sunt excluse. Se prescrie din 2005 de atatea ori. E ceva in neregula acolo, din 2004 se prescrie de atatea ori. Sunt realitati pe care Inspectia Judiciara le-a constat si eu cred ca aceste constatari ale Inspectiei Judiciare ar trebui sa fie comunicate tuturor unitatilor de parchet, nu numai celor controlate, ca la randu, lor sa isi ia masuri", a afirmat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, potrivit News.ro.

Ministrul si-a argumentat solicitarea de declansare a controlului la DNA spunand ca nu au mai fost facute verificari de 10 ani, iar in acest context a precizat ca va propune in proiectul de modificare a Legilor Justitiei ca la parchete sa fie facute controale de fond la un interval de patru sau cinci ani.

"Din momentul in care am solicitat acest control managerial am spus, si am raportul din 2007, ca de 10 ani de zile nu s-a procedat la o astfel de evaluare, astfel de control si am primit precizari publice ca in ultimii 10 ani s-au facut 136 de controale. Dar o evaluare de fond nu s-a facut din 2007 si concluzia mea, si o voi trece si in proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei, concluzia mea este ca cel putin la cinci ani, daca nu o fi prea mult, un astfel de control tematic de fond ar trebui facut la fiecare unitate de Parchet de pe langa Judecatorie, de la Inalta Curte, adica cu totii sa avem aceasta evaluare. Poate nu e bine la cinci ani, poate e la patru ani, sa coincida cu durata mandatului celui care are functie de conducere, dar e nefiresc zece ani de zile altii sa fie controlati de zece ori si una sau alte entitati sa nu fie controlate niciodata", a spus Tudorel Toader, in Sectia pentru procurori a CSM.