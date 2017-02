"2016 a fost mai bun decat 2015, care a fost destul de dificil. S-au mai relaxat oamenii, a reinceput sa reintre in normal interesul de a face cumparaturi, de a iesi la restaurant. In 2014-2015, clientii erau putin mai crispati, consumul nu mai era foarte tare incurajat", spune proprietarul Le Manoir, firma prin care administreaza cele trei magazine Comtesse du Barry din Romania.

Cristian Preotu sustine ca "lucrurile au revenit la normal" si comenzile sunt mai consistente decat in anii anteriori, atat din partea clientilor persoane fizice, cat si a companiilor. In plus, in fiecare an sunt mai multi clienti, dintre care romani sunt 75% si expati 20%, ceea ce in 2012-2014 era tocmai invers.

"Ceea ce este frumos este ca se normalizeaza. Incepem sa avem aceeasi tipologie de clienti ca in Franta sau in Italia, adica sunt persoane care nu cumpara destul de mult, dar cumpara destul de des si lucruri interesante. Inainte romanii cumparau pentru a face cadouri, in prezent cumpara mai mult pentru consum propriu, ceea ce ne face sa semanam cu clientela din Franta si din Italia. Vindem mai putine vinuri foarte scumpe, vindem mai multe vinuri medii care variaza intre 20 si 50 euro sticla. Dar clientii sunt mai multi ca inainte", spune antreprenorul, care subliniaza ca Bucurestiul ar mai putea "suporta" inca doua magazine Comtesse du Barry.

Chiar daca expatii stiu produsele mai bine decat romanii si sunt mult mai usor de abordat, si romanii au inceput sa fie cunoscatori, fapt pentru care exista un echilibru intre sumele cheltuite de ambele categorii.

Astfel, Cristian Preotu subliniaza ca Bucurestiul este comparabil cu un oras mare din Franta, ca Bordeaux sau Lyon, insa "departe" de Paris. Clientii din Romania cumpara in medie branzeturi, foie gras, vinuri sau ciocolata in valoare de 150 lei, insa cel mai "scump" bon vandut anul trecut a fost pentru o lada cu 6 sticle de vin care a costat 3.600 euro, iar cea mai mare tranzactie facuta de un singur client, in acest caz corporate, a fost de 80.000 de euro.

De altfel, pe langa clientii persoane fizice, si firmele sunt interesate de produse de lux, cumparate cu scopul de a le oferi cadou.

"In 2012-2013, firmele faceau foarte multe cadouri: de Craciun, de ziua numelui, de 1 martie, 8 martie, Paste. Acum, toata lumea se concentreaza pe sfarsitul de an. Deci este un cadou care se face si care este mult mai consistent. Toate firmele faceau inainte 100 de cadouri, acum fac 300 de cadouri. Marcheaza mult mai mult momentul. Si pentru expati, si pentru romani, orice religie ar avea, sfarsitul de an este pentru toate aceste persoane", spune Cristian Preotu, potrivit caruia valoarea medie a bonului este de 150-200 lei, insa sunt cumparate si cadouri de 1.000-3.000 lei. Daca sunt sume mult mai marii, Comtesse du Barry participa la licitatii.

Chiar si asa, in ciuda interesului tot mai mare, piata produselor de lux este totusi “limitata” si nu va ajunge niciodata la saturatie. In prezent, in Romania exista 100.000-150.000 de potentiali clienti pentru Comtesse du Barry, care au in general peste 30 ani si venituri de peste 1.000 euro.

"E mai profitabil segmentul mediu (versus high), cu siguranta. Cine lucreaza pe mediu castiga mai multi bani decat noi. Pe mine nu ma intereseaza sa fiu un retailer care sa vanda pe 50 de milioane de euro in 700 de puncte. Ma intereseaza sa cunosc clientii, sa cunosc producatorii. Si viata de zi cu zi este importanta. Face profit si bineinteles ca e important, dar pentru mine este important si modul in care il facem", conchide Cristian Preotu.

Antreprenorul a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 2,3 milioane de euro cu Comtesse du Barry si 5 milioane euro la nivelul grupului Le Manoir. Pentru 2017, asteapta o crestere de pana la 5,5-6 milioane euro, dupa relocarea restaurantului Le Bistrot Francais si deschiderea a doua wine baruri, in Bucuresti si Cluj-Napoca.

Sursa foto: ne3p/Shutterstock.com