Daca vrei sa faci niste bani in plus, insa nu ai suficient timp din cauza jobului pe care il ai deja, nu te descuraja. Exista multe modalitati de a face bani de acasa, pe langa jobul curent, cu eforturi minime, potrivit Business Insider .

Ca sa castigi niste bani in plus trebuie doar sa fii creativ. Iata cateva ponturi la indemana si foarte simplu de pus in practica: pune la bataie spatiul liber pe care il ai in casa, foloseste-te de electronicele si electrocasnicele pe care le detii, exploateaza-ti hobby-urile si, nu in ultimul rand, fii indraznet.

Citeste 15 modalitati care nu implica prea mult efort, prin care poti sa-ti maresti veniturile, lucrand chiar de la tine de acasa, potrivit Business Insider.

Cum sa faci bani de acasa: cateva idei de afaceri

Gateste pentru alti oameni

Daca iti place sa gatesti, exista site-uri care te platesc ca sa gatesti pentru alti oameni. Tot ce trebuie sa faci este sa te inregistrezi pe site-ul respectiv, sa iti faci un profil in care sa prezinti ce stii sa gatesti si sa stabilesti suma de bani cu care vrei sa fii platit.

FOTO: Shutterstock / Uber Images

Puneti casa la dispozitie pentru o filmare sau o sedinta foto

Daca locuinta ta este frumos decorata, poti sa faci niste bani in plus, inregistrand-o ca locatie pentru o sedinta foto sau pentru o filmare. Asadar, pregateste-ti casa pentru a aparea pe marele ecran sau, de ce nu, in revista ta preferata.

Inchiriaza-ti biroul de acasa

Daca ai acasa un birou destul de spatios, si o conexiune buna WIFI , imparte-l cu alti oameni in schimbul unei sume de bani. Exista chiar un trend in zilele noastre prin care oamenii prefera sa isi inchirieze un spatiu de lucru linistit si primitor, in care se simt chiar mai creative decat intr-un birou impersonal si rece.

Mananca in fata camerei web

In cele mai multe culturi este destul de bizar sa fii urmarit prin intermediul camerei web in timp ce mananci, insa nu si in Coreea de Sud. Daca iti spun ca sunt oameni care castiga chiar si 10.000 de dolari pe luna doar pentru ca mananca in fata unei camere web, cu siguranta nu vei mai sta pe ganduri.

Obiceiul, care se numeste "mukbang" in coreeana, se traduce prin "mananca si transmite".

FOTO: Shutterstock / Diana Indiana

Spala rufe

Poate nu este inca o optiune pentru tine deocamdata, insa pe viitor ai putea castiga niste bani punand la bataie masina ta de spalat si ocupandu-te de rufele altor oameni.

Pentru ca noul trend in amenajarea locuintelor este sa pui cat mai putin mobila si cat mai putine electrocasnice, o mare companie producatoare de electrocasnice ia in calcul posibilitatea introducerii unui serviciu "Uber pentru rufe". Asta inseamna ca ai putea sa inchiriezi masina ta de spalat celor care nu o folosesc pe a lor sau care nu au acasa una.

Scrie o carte

Pontul este doar pentru cei care au intr-adevar talent la scris. Tot ce trebuie e sa faci este sa scrii o carte, sa o trimiti unui editor, care mai apoi o va publica. Cam asta e tot! Tot ce trebuie sa faci este sa astepti sa iti intre in cont drepturile de autor.

In cazul in care perferi sa iti publici cartea pe Amazon sau pe alte platforme online, trebuie sa tii cont de faptul ca plata se va face in functie de cati oameni o descarca sau o citesc cu ajutorul programelor speciale.

Lanseaza niste cursuri online

Sa spunem ca esti expert pe un anumit domeniu, insa nu crezi ca a scrie o carte este cea mai buna modalitate de a transmite informatii publicului. Treci la planul B. Scrie niste cursuri si lanseaza-le in online. Stabileste un pret pe care sa il plateasca cei care sunt interesati de cursurile tale si... cam asta e.

Fa-ti un site

Daca esti foarte bun pe un subiect, insa nu vrei sa scrii o carte despre ce te pasioneaza si nici sa creezi cursuri online, atunci fa-ti un site! Foloseste Wordpress sau orice alta platforma pentru a-ti face un site. Internetul este plin de tutoriale care te vor ajuta in demersul tau.

Odata ce ai pus la punct site-ul, trebuie sa incepi sa faci bani. Vinde publicitate! Cu cat ai mai multi cititori, cu atat incasarile tale o sa creasca.

Creeaza o aplicatie

Daca vrei sa ai o functie anume pe telefonul tau, atunci incearca sa creezi o aplicatie. Nu trebuie sa fii specialist IT, exista suficiente site-uri care te invata cum se face asta. Daca aplicatia ta este utila, iar oamenii o vor folosi, poti sa faci bani prin doua modalitati. Poti sa o incarci pe Apple Store sau pe Google Play Store sau poti vinde reclame prin intermediul ei.

Daca ai nevoie de o incurajare, afla ca exista oameni care castiga mii de dolari din aplicatii.

Inchiriaza-ti apartamentul turistilor

Poate nu stiai, insa celebrul cuplu Kim Kardashian si Kanye West sunt utilizatori inraiti ai platformei Airbnb.

FOTO: Shutterstock / kurhan

Daca ai una sau mai multe camere libere in apartamentul tau (sau poate tot apartamentul) poti sa il inchiriezi pe termen scurt prin intermediul Airbnb sau VRBO. Practic, iti transformi camera apartamentului intr-una de hotel. Costul chiriei camerei o sa varieze in functie de orasul in care stai, de cartierul in care locuiesti, dar si de sezon.

Vinde carti pe Amazon

Daca te impiedici prin casa de carti pe care nu le mai citesti sau pe care nu ai de gand sa le mai recitesti, impacheteza-le intr-o cutie si vinde-le pe Amazon.

Bancile te platesc daca faci cumparaturi cu cardul

Ce ai de facut? Pentru fiecare produs pe care il cumperi cu cardul, banca iti va da inapoi un procent din suma pe care ai platiti-o. Acest procent difera de la banca la banca si in functie de tipul de card pe care il detii.

Vinde-ti fotografiile pe internet

Daca esti pasionat de fotografie, acum exista o multime de modalitati de a face bani din asta. Incarca-ti fotografiile pe Shutterstock sau iStock, iar atunci cand site-urile vor descarca pozele, vor plati drepturile de autor.

Poti sa fii platit doar pentru ca te uiti la televizor

Pare un vis, dar depinde numai de tine ca el sa devina realitate. Exista site-uri care te platesc ca sa te uiti la televizor sau sa te joci pe calculator. Tot ce trebuie sa faci apoi este sa participi la sondaje de opinie pentru a-ti da feedbackul pe diverse produse. Odata ce ai facut asta, banii iti vor intra in cont. Cat se poate de simplu, nu?

Investeste la Bursa

Intai de toate trebuie sa te familiarizezi cu Bursa. Daca ti se pare prea complicat si nu te descurci, apeleaza la sfaturile unui broker. Acesta te poate sfatui in legatura cu actiunile pe care le poti cumpara, insa e bine sa te informezi si tu cu privire la compania respectiva. Pasul urmator este sa stabilesti suma pe care vrei sa o investesti. Poti incepe "cumparaturile"! Succes!

Sursa foto: Shutterstock/ Frantisek Czanner