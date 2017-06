In premiera pe piata de business, wall-street.ro organizeaza Fashion ROute, conferinta dedicata industriei textile si retailului de fashion din Romania. Daca vrei sa iei pulsul industriei, cele mai noi tendinte in retail si care sunt principalele provocari pe care domeniul modei le ridica, te asteptam la Fashion ROute, pe 20 iunie, la hotel Sheraton. In plus, in paralel cu conferinta, va avea loc targul vestimentar Fashion ROute Market Place, unde zeci de producatori romani isi vor expune creatiile.

Structurat sub forma unei conferinte de o zi, Fashion ROute isi propune sa radiografieze drumul pe care il parcurg articolele de imbracaminte si accesoriile din momentul 0 – etapa productiei – pana cand ajung la raft. Pe langa analiza domeniului – dimensiunea pietei, jucatorii locali, straini sau din e-commerce – evenimentul pune accent pe provocarile si dificultatile intampinate de antreprenorii romani inca de la lansare pana la extinderea in afara granitelor.

In primul panel, dupa cum sugereaza si titlul – Radiografia industriei de fashion retail – vom discuta despre productia de confectii din Romania, cate fabrici produc pentru export sau piata interna, care sunt avantajele pietei romanesti pentru principalii jucatori si incotro se indreapta aceasta.

Printre speakerii primului panel se numara Mara Cristina, brand manager Miniprix, Corina Cimpoca, fondator MKOR Consulting, Andrei Chirila, chief marketing officer Fashion Days si Florin Cucu, director general Sofiaman.

Al doilea panel – Producatorii romani, ambasadori ai brandului de tara in retailul de fashion international – aduce la aceeasi masa producatori din textile, incaltaminte si marochinarie. Acestia vor dezbate ce pasi trebuie urmati de un brand romanesc inca din momentul zero al productiei pana a ajunge la raft si ulterior in afara granitelor. De asemenea, panelul va include si un discurt de tip TED, in care un producator roman cu o experienta vasta pe piata internationala isi va spune povestea.

Otilia Flonta, Alin Copindeanu (Tudor Tailor), Mihaela Mihalache (Condur) si Ali Ihsam Erdez (Lashez) vor fi speakerii celui de-al doilea panel.

In plus, in paralel cu conferinta, vom organiza Fashion ROute Market Place, un targ vestimentar in care designerii romani isi vor expune creatiile si unde vei avea posibilitatea de a-ti achizitiona produsele preferate. Brandurile si designerii confirmati pana in acest moment sunt Iutta, Funky Fain, Yvy Bags, Madam Mitza, Bookletta, Pastelle pour Femme, Diane Marie Studio.

Cui ne adresam si cine poate participa la eveniment

Retaileri, proprietari de magazine-boutique, consultanti, producatori de tesaturi, proprietari de spatii comerciale, dar si cititori wall-street.ro atent selectati in functie de interesul fata de piata de fashion.

Participa gratuit la eveniment! Inscrie-te si aplica aici pana vineri, 16 iunie, ora 18.00. Daca vei fi selectat (a) sa participi la conferinta vei fi contactat(a) intai telefonic, apoi pe e-mail pentru confirmare.