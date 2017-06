Mocanita este o emblema a Romaniei, cu care ne mandrim in lume si cu care orice roman ar trebui sa se plimbe macar o data in viata. Iata care sunt cele mai frumoase trasee cu mocanita in tara si cat costa o calatorie cu trenurile trase de locomotive cu aburi sau Diesel.

Mocanita este termenul folosit pentru cale ferata pe ecartament ingust, care circula in regiunile de munte. Prima cale ferata ingusta a fost construita in 1907, pe ruta Brad-Criscior, pentru transportarea carbunelui. Din 1998, mocanita Brad este folosita in scop turistic.

Desi prima mocanita a aparut in zona Hunedoara, denumirea de "mocanita" a fost capatata in Apuseni, de la faptul ca unii localnici se numeau "mocani". In zona Apusenilor, calea ferata ingusta a aparut intre 1910 si 1912, intre Turda si Abrud. In prezent, in Romania sunt 10 mocanite care plimba turisti, in mai multe zone din tara.

Mocanita Sovata-Campu Cetatii

Mocanita Sovata circula intre 29 aprilie si 1 octombrie, pe un traseu de 14 km. Calatoria incepe din statiunea Sovata si dureaza 2 ore dus-intors. Calatoriile costa 10 lei pentru copii (4-14 ani) dus sau 15 lei dus-intors tot pentru copii, 20 lei dus pentru adulti sau 30 lei dus-intors si 15 lei dus sau 20 lei dus-intors pentru pensionari. Mocanita circula doar daca exista cel putin 15 calatori.

Mocanita Viseu de Sus

Mocanita din Viseu de Sus (Maramures) este ultimul tren tras de o locomotiva cu aburi din lume, este cea mai cunoscuta din tara datorita peisajului, dar si faptului ca este cea mai promovata. De asemenea, Mocanita din Maramures se afla in patrimoniul UNESCO.

In iulie si august, mocanita circula zilnic, de la ora 9.00, din Viseu de Sus. Traseul dureaza 6 ore, pe o distanta de 46 km, pana la Izvorul Boului, insa cu un popas la Paltin (km 21).

O plimbare cu mocanita in Viseu de Sus costa 38/42 lei (iulie/august) pentru elevi, 47/49 lei (iulie/august) pentru studenti, pensionari si persoane cu dizabilitati si 55/64 lei (iulie/august) pentru adulti. De asemenea, exista si pachete turistice la 66 lei pentru copii, 87 lei studenti/pensionari si 95 lei pentru adulti, preturi care includ biletul de transport, un platou grill, o racoritoare, o cafea si un produs patiserie. Biletele si pachetele speciale pot fi cumparate si online.

Mocanita Anina-Oravita

Intre Anina si Oravita se afla cea mai veche cale ferata din Romania, denumita "Semmeringul banatean" datorita asemanarii cu calea ferata "Semmering" din Austria. Mocanita din Anina circula pe o distanta 40 km si trece pe sub 14 tunele. De altfel, cei care vor calatori intre Anina si Oravita vor fi cuceriti de peisajul mirific din fata ochilor.

Trenurile au doua vagoane si circula zilnic, din Oravita, ora 11.15 si din Anina, la ora 13.30. O calatorie costa 10 lei, la care se adauga o taxa de rezervare a locului de 3,9 lei, obligatorie in sezonul de varf, vara. Biletele pot fi cumparate din gara sau online, de pe CFR Calatori.

Sursa foto: Oravita-anina.eu

Mocanita Hutulca-Moldovita

Cei care ajung in Bucovina nu trebuie sa rateze mocanita din care se bucura de privelisti incantatoare pe un traseu de 12 km. Folosita pe vremuri pentru transportarea lemnului, mocanita Hutulca transporta turisti din 2005.

Mocanita pleaca la ora 10.00 din localitatea Moldovita si isi incheie traseul in Argel, printr-un peisaj pitoresc pe Valea Moldovitei, de unde se intoarce la ora 14.00. Mocanita are 8 vagoane pentru 350 de calatori. O calatorie costa 30 lei pentru adulti si 15 lei pentru copiii intre 6 si 16 ani. Biletele se cumpara din gara.

Voi cu care dintre mocanite vreti sa va plimbati?

Sursa foto: Mikadun/Shutterstock.com