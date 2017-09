Bratarile fitness sunt la reduceri in oferta evomag in cadrul campaniei Crazy Days, ce se desfasoara in perioada 26 septembrie – 1 octombrie si care ofera discount-uri de pana la 55%. Iata trei bratari fitness care ne-au atras atentia:

Bratara fitness Evolio X-Fit Pro

Intuitiva si ergonomica Evolio X-Fit Pro ofera date despre valoarea pulsului, numarul pasilor efectuati, distanta parcursa, caloriile arse si poate fi purtata inclusiv in cadrul activitatilor acvatice. Cu un display OLED de 0.86 inch, modelul X-Fit Pro are un design minimalist si este compatibila cu versiuni mai noi IOS si Android.

Mai multe detalii despre bratara fitness Evolio X-Fit Pro si pretul acesteia, redus cu 45%, aici.

Bratara fitness Techfit MWB181

Bratara fitness Techfit din oferta Evomag este compatibila cu iOS si Android, are ecran OLED de 1 inch si este rezistenta la apa. Printre principalele functii ale gadgetului se regasesc: afisarea numarului de pasi, ritmul cardiac, numarul de calorii consumate.

O puteti cumpara de aici, redusa cu 60%.

Bratara Fitness Cronos Thea

Modelul Cronos Thea are un ecran de 0.49 inch, se sincronizeaza cu telefonul prin bluetooth V4.0, ofera atentionare apeluri si mesaje SMS, are functie de ceas desteptator, cronometru, pedometru, monitorizare somn, calorii, functie anti-lost, este rezistent la apa si permite conectare la dispozitive Android si iOS.

Mai multe detalii si pretul, redus cu 27%, aici.

Sursa foto: Maridav/Shutterstock