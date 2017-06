Vanzarea de ziare in Statele Unite a inregistrat o scadere de 8% in 2016, fata de anul precedent, informeaza AFP.

Pentru publicatiile care apar de luni pana vineri, acesta a fost al 28-lea an consecutiv de scadere, potrivit unor date publicate de institutul independent Pew Research Center, care a facut calculul prin insumarea vanzarilor editiilor tiparite si digitale.

In ultimii 25 de ani, numarul exemplarelor vandute in timpul unei saptamani a scazut cu aproape jumatate (-42,3%), scrie News.ro.

In 1987, in SUA, se vindeau in medie 62,8 milioane de ziare in fiecare zi a saptamanii. In 2016, cifra a ajuns la 34,6 milioane.

Pentru editiile de duminica, scaderea a fost de 8%, atat in varianta tiparita, cat si digitala.

Contrar asteptarilor, costurile au crescut usor, cu 0,3%. Astfel, pretul pentru mai multe publicatii a fost crescut.

In ciuda scaderii vanzarilor, veniturile obtinute s-au mentinut in ultimii 20 de ani si chiar cunosc o crestere usoara in ultimii cinci ani.

Cat priveste publicitatea, situatia este diferita. In cel mai bun an din ultima jumatate de secol, 2005, facturarea reclamelor a scazut cu 31.000 de milioane de dolari. Veniturile din anunturile publicitare au scazut cu 63%.

In schimb, facturarea publicitatii pentru editiile online este in crestere si reprezinta acum 29% din veniturile totale obtinute din vanzarea de spatii pentru anunturi, insa aceasta crestere nu reuseste sa compenseze declinul in care se gaseste publicitatea pentru publicatiile tiparite.

