Agentia de comunicare pastel are un nou director de creatie, Laura Iane, care va coordona departamentul de creatie si va fi responsabila de relevanta conceptelor creative in campaniile semnate de agentie la nivel local, dar si regional. Odata cu alaturarea Laurei in echipa de management pastel, agentia a intrat si intr-un proces de reorganizare care, la nivel strategic, va genera noi linii de business.

„Venirea Laurei in pozitia de director de creatie are loc intr-un moment important in evolutia agentiei, pastel aflandu-se in plin proces de remodelare strategica, iar experienta Laurei se pliaza perfect pe acest proces de transformare. Inca de la prima discutie am simtit ca Laura se potriveste cu ADN-ul pastel, iar viziunea ei completeaza perfect ideile noastre despre viitorul agentiei. Cu totii am facut rapid echipa cu Laura si impreuna am dezvoltat deja primele concepte creative castigatoare pentru campaniile semnate pastel”, a declarat Dana Nae Popa, managing director pastel.

„Dupa o mica pauza binemeritata, am ales pastel. Au fost trei motive principale care mi-au influentat decizia: 1 - chimia pe care am avut-o cu Dana inca din primele minute ale conversatiei; 2 – „Timing is everything” se pare. Am intalnit-o pe Dana in momentul in care ea a ales sa seteze un fel de T zero pentru agentie. Mi-a atras atentia, mi-a placut faptul ca s-a apelat la skill-urile unor experti in domeniu care contribuie corect la procesul strategic de schimbare si m-a provocat ideea de a pune umarul in acest proces, cu gandul la cresterea capabilitatilor agentiei. 3 – am un soft spot pentru antreprenorii romani si proiectele care vin catre pastel”, a declarat Laura Iane.

Cu peste 11 ani de experienta in publicitate, Laura si-a inceput cariera in Saatchi & Saatchi, evoluand de-a lungul timpului pana la coordonarea proiectelor din pozitia de CO - Director de Creatie la Centrade-Cheil. A lucrat mult timp pentru P&G, atat proiecte locale, cat si regionale. Alte brand-uri din portofoliu: Samsung, Rompetrol, Raiffeisen Bank, Enel, Dr. Oetker, Mondelez, Sensiblu, Toyota, Orange, Intersnack, Samusocial, United Way Romania. O parte din campaniile dezvoltate de Laura au fost recunoscute in marile competitii internationale ale industriei (Cannes Lions, New York Festival, Clio Awards, LIA, Golden Drum).

pastel este agentie de comunicare integrata, specializata in crearea de experiente de brand. Cu o activitate de peste 11 ani pe piata din Romania si peste 5000 de proiecte dezvoltate, agentia detine in portofoliu clienti din arii diferite: auto, FMCG, servicii, industrial etc., din care 65% sunt companii cu leadership de piata. Infiintata in 2006, agentia are 25 de angajati permanenti, majoritatea cu o vechime de peste 5 ani in companie si 10 in industrie.

Agentia ofera in prezent servicii de comunicare integrata pentru campanii ce se desfasoara atat in Romania, cat si regional. Clientii agentiei din prezent sunt: Akzo Nobel, Beiersdorf, Bonduelle, Colgate-Palmolive Romania & Polonia, Dacia & Renault, Jacobs Douwe Egberts, JTI, kika Romania, Mega Image, Mondelez, Omega Pharma, Royal Canin Romania & Bulgaria, Sensiblu, Societe Generale European Business Services, SUN Plaza, TCC, TenarisSilcotub.