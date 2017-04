AXI Finance, IFN care activeaza de peste 4 ani in Bulgaria, a lansat la inceputul anului in Romania AXI Card, un "produs scoala", promovat in piata drept un card de credit cu sanse de aprobare chiar si cu un istoric de creditate negativ. Laur Emilian, CEO al AXI Finance in Romania a explicat la Profesionistii in Banking care este modelul de business al unui produs care difera considerabil de cardurile de cumparaturi ale bancilor.

Potrivit lui Emilian, AXI Card este un instrument de plata care se adreseaza unei piete foarte extinse, avand "o cale facila de acces, in baza unor criterii mai flexibile comparativ cu piata traditionala a cardurilor de credit".

"Ne adresam unui segment care are nevoie de produse simple si, daca vreti, produsul nostru poate fi considerat un produs scoala, pentru ca te invata primii pasi in utilizarea unui instrument complex, cardul de credit. Desi nu pare la prima vedere, acesta este un produs complex. El include facilitatile unei linii de credit, cat si facilitatile unui instrument de plata", a spus CEO-ul Laur Emilian.

In Romania, AXI Finance targeteaza acei clienti care in mod normal nu au acces la finantari si la carduri de credit prin sistemul bancar traditional, atat in mediul urban, cat si in cel rural. De asemenea, IFN-ul se uita cu atentie si la tineri, pentru ca - de obicei - acestia nu au acces la produsele bancare de credit si, in plus, acestia sunt apropiati de tehnologie si au o prezenta online.

"Ne uitam la tinerii care au o activitate economica, genereaza venit, si care pot fi fie in situatia primelor luni de activitate si nu sunt eligibili in sistemul de evaluare a bancilor, fie au un venit mic", subliniaza Emilian.

La inceputul anului, ANAF a dat acces si IFN-urilor la baza de date cu veniturile contribuabililor, ceea ce concomitent cu verificarile la Biroul de Credit, permite AXI Finance sa evalueaze mai bine gradul de bonitate a clientilor. In plus, experienta grupului in Bulgaria, unde activtiatea pe cardurile de credit a inceput in urma cu mai bine de 4 ani, ofera firmei din Romania un sistem de risc deja testat si o predictibilitate buna a profilului de risc.