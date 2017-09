Ajunsa la a doua editie, conferinta WS2GROW este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Lugera, Oracle si Smart Experience.

Astfel, sunt companii care implica si sindicatele in procesul decizional privind alegerea fondului de pensii, precum si firme unde discutiile au loc doar la nivel executiv. Oferta e diversificata si depinde de ce-si doreste fiecare, considera directorul BCR Pensii.

„Sunt diferite variabile pe care companiile le au in vedere in momentul in care aleg un fond de pensii: se uita cu predilectiela costuri, altele sunt interesate de performanta investitionala si predictibilitate. De asemenea, unii se intereseaza care sunt activele in care investesti, pietele in care investesti, in pofida aparentelor, nu toti administratori au aceeasi abordare, sunt jucatori mai diversificati in strainatate, sunt altii mai putin diversificati geografic si investesc cu predilectie in Romania, sunt unii care investesc in actiuni si obligatiuni, in marfuri, noi de exemplu investim si in aur”, explica Radu Craciun.

In ceea ce priveste verificarea evolutiei randamentelor, directorul BCR Pensii face trimitere la site-ul ASF, insa sfatuieste sa se faca verificari pe un termen mai mare de 2 ani, durata pe care este afisata in prezent performanta unui fond de pensii pe site-ul institutiei. „V-as incuraja sa verificati randamanetul pe termen mediu si lung, nu doar pe doi ani, pentru a va putea face o evaluare mai corecta a administratorilor existenti in piata”, incheie Radu Craciun.