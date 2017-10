Bursa de Valori Bucuresti a evoluat bine anul acesta, insa la modul realist vorbind, castigurile de peste 100% despre care uneori se discuta sunt greu de obtinut, in conditiile in care acestea sunt generate de actiuni putin tranzactionate in piata. Vezi cum arata un top 10 format doar din companiile care conteaza si nu fac figuratie pe bursa.