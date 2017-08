Alexadru si Cristina Badan au lansat canalul de YouTube TraLaLa in 2012 din dorinta de a oferi continut educativ copiilor din Romania. Feedback-ul pe care l-au primit i-a motivat sa se extinda si catre pietele internationale. Astfel, in 2014 au lansat canalul LooLoo Kids, oferind continut in diverse limbi de circulatie internationala.

Printre cele mai de succes videoclipuri produse de catre acestia, care au depasit 61 de milioane de vizualizari, se numara “Ratustele mele pe apa s-au dus”, “Oac-Oac-Diri-Diri-Dam” si “Elefantul CICI”. Fondatorii canalelor de YouTube ne-au vorbit despre eforturile necesare pentru a realiza un videoclip de acest gen.

“Un videoclip pentru copii are pana la 2 minute, media este de un minut si jumatate. Pentru acest minut si jumatate lucreaza timp de 1 luna si jumatate in jur 15 oameni. Costurile pentru realizarea acestuia ajung pana la 10.000 de euro”, a declarat Alexandru Badan.

Reprezentantul TraLaLa ne-a declarat ca lunar apeleaza la 50-70 de colaboratori pentru realizarea videoclipurilor. Pe langa colaboratori, acestia mai detin un studio de animatie in Chisinau, pe care l-au deschis in urma cu doi ani si in care lucreaza 15 persoane.

Canalul Tralala a ajuns, cu o audienta de 5 milioane de utilizatori, la 1,5 miliarde de vizualizari si un timp de expunere de peste 144 milioane de minute pe luna. Totodata, timpul mediu de vizionare zilnic al canalului este de cinci milioane de minute. Insa, canalul international reprezinta adevaratul motor al companiei. Daca in urma cu doi ani 64% din vizitele online erau asigurate de utilizatorii romani, in prezent acestia mai reprezinta doar 15%. Chiar si asa, fondatorii declara ca majoritatea timpului si-l dedica canalului romanesc.

"Timpul de vizionare este mult mai mare pe canalul international decat pe cel romanesc, aproape dublu. Ceea ce facem pentru Romania genereaza in acest moment in jur de 15% din totalul vizionarilor. Cu toate acestea, 70% din efortul pe care il depunem se concentreaza in continuare pe TraLaLa", a adaugat Alexandru Badan.

In ceea ce priveste monetizarea canalelor de YouTube, Alexandru Badan ne-a declarat ca la nivelul Romaniei sumele primite sunt de 10 ori mai mici decat in tari pentru Japonia.

MoraTv, compania care administreaza canalul de YouTube TraLaLa, a publicat mai multe statistici referitoare la utilizatorii canalului romanesc. Astfel, acesta este accesat in proportie de 54% de parinti cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, pe acest segment majoritatea utilizatorilor fiind femei. Segmentul de varsta intre 34 si 44 de ani este majoritar masculin si reprezinta 22% din numarul utilizatorilor de continut video pentru copii.

In prezent, peste 34% din utilizatorii TraLaLa folosesc telefonul mobil pentru a vizualiza cele mai indragite clipuri video pentru copii. O crestere foarte importanta, de peste 500% in ultimii doi ani, o are Smart TV-ul, acest dispozitiv fiind folosit in prezent de peste 27% din utilizatorii TraLaLa. In schimb, computerul si tableta au scazut in preferintele copiilor si parintilor, cel dintai fiind preferat de doar 29% din utilizatori, in timp ce traficul pe tableta a scazut la doar 9,7%.