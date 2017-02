Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea (FP), a avut o intalnire de lucru cu premierul Sorin Grindeanu, care a subliniat dorinta Guvernului de a continua procesul de listare pe bursa al Hidroelectrica. Totusi, Konieczny spune ca IPO-ul producatorului de energie pare din ce in ce mai putin probabil anul acesta, in special daca statul nu grabeste demersurile necesare pentru finalizarea procesului.

“Am avut o intalnire cu domnul Grindeanu in cadrul careia am discutat despre diverse aspecte si probleme ce vizeaza companiile de stat, precum, bineinteles, si despre IPO-ul Hidroelectrica. Premierul m-a asigurat ca se doreste continuarea procesului de listare pe bursa a companiei si si-a declarat sustinerea in acest sens. Compania are insa de rezolvat trei probleme pana a putea discuta de listare, iar listarea propriu-zisa in 2017 devine tot mai putin probabila fara un angajament ferm al Guvernului in acest sens”, a mentionat Greg Konieczny.

Hidroelectrica nu poate demara IPO-ul pana cand compania nu va avea desemnat un nou Consiliu de Supraveghere, care, la randul sau, sa selecteze un management executiv. “Situatia actuala este una riscanta pentru o companie de marimea si importanta strategica pe care Hidroelectrica o are in Romania. In prezent exista o lista a candidatilor si speram sa avem o decizie a Guvernului in aproximativ o luna”, a mentionat managerul Fondul Proprietatea, companie care controleaza 20% din Hidroelectrica.

Anterior au fost selectati membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, insa neprezentarea Ministerului Energiei la AGA Hidroelectrica din ianuarie a facut ca decizia sa fie amanata.

Sursa foto: Agerpres