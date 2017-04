Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a modificat procedura interna referitoare la realizarea interviului prevazut in Regulamentul nr.14/2015 privind autorizarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie in cadrul entitatilor reglementate. Ca urmare, aprobarea unei persoane evaluate nu se mai stabileste doar in baza interviului, ci se va fundamenta pe o analiza.

Decizia vine dupa ce anul trecut anumiti sefi de companii, precum Mihai Fercala – directorul din ultimii 24 de ani al SIF Transilvania, nu au mai primit avizul ASF. La acel moment ASF mentiona ca Fercala “nu a facut dovada detinerii unor cunostinte care sa demonstreze ca are capacitatea profesionala de a desfasura activitatea specifica functiei vizate in mod corect, prudent si eficient”. Decizia a fost insa revocata la inceputul acestui an, Fercala fiind repus in functie.

Conform noii proceduri a ASF, comisia de intervievare este stabilita nominal pentru fiecare interviu, prin decizia vicepresedintelui sectorului in care a fost depusa cererea de aprobare. Componenta comisiei de intervievare este constituita din trei membri cu functii de conducere, din care doua persoane din sectorul de supraveghere financiara relevant si un membru din structurile organizatorice integrate, respectiv Directia Juridica sau Directia Strategie si Stabilitate Financiara.

In cadrul interviului va fi evaluata respectarea criteriilor de competenta si experienta profesionala a persoanei in cauza, respectiv guvernanta. Pentru fiecare din cele doua criterii, intrebarile formulate sunt corelate cu aspectele avute in vedere pentru evaluare mentionate la art. 6 si 8 din Regulamentul nr.14/2015.

Al treilea criteriu prevazut de Regulament, cel de integritate si reputatie, este evaluat de catre fiecare Sector, prin Directia de Autorizare, pe baza documentelor depuse la dosar, a investigatiilor proprii in piata (in principal cercetarea surselor mass-media, consultarea altor autoritati nationale sau din alte state), dar si ca urmare a eventualelor discutii lamuritoare cu persoana in cauza.

“Prin urmare, decizia cu privire la aprobarea unei persoane evaluate pentru exercitarea unei functii de conducere/functii cheie nu se stabileste in baza interviului, ci se fundamenteaza pe o analiza complexa, documentata in cadrul directiei de autorizare, la nivelul fiecarui sector. Concluzia referitoare la indeplinirea cerintelor de eligibilitate a persoanei propuse de entitatea reglementata in vederea aprobarii, rezultata in urma analizei, va fi prezentata Consiliului ASF”, mentioneaza oficialii Autoritatii.