O lege care ar putea aduce pierderi de peste 26 mil. euro Portului Constanta, initiata de politicieni apropiati si, in unele cazuri, aflati pe statul de plata al operatorilor portuari, este la un pas sa fie adoptata de Camera Deputatilor.

Fondul Proprietatea (FP) a cerut Camerei Deputatilor sa respinga proiectul, pe motiv ca ar avea un impact negativ asupra bugetului de stat si activelor Romaniei, in vreme ce operatorii acuza Fondul ca nu sustine investitiile in infrastructura Portului Constanta.

In forma actuala, “Legea Porturilor”, sau proiectul de lege pentru modificarea si completarea OUG 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, va plafona pe o perioada de 10 ani chiriile platite de operatorii portuari la un nivel de pana la zece ori mai mic decat cel stabilit la ultimele licitatii publice.

Legea a fost initiata anul trecut de catre deputatul PNL Mircea Toader, aceasta fiind sustinuta insa si de parlamentari ce fac parte din alte formatiuni politice. Fost membru PDL, Toader a fost director al transportatorului naval Navrom Galati in perioada 1990 – 1991, in timpul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Traian Basescu. Politicianul si-a mentinut intre timp influenta in Portul Constanta, fiind un apropiat al lui Viorel Panait, presedintele Asociatiei Patronale a Operatorilor Portuari si una dintre persoanele consultate la elaborarea “Legii Porturilor”.

Sursa foto: Agerpres