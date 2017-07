Doua companii au anuntat oficial ca sunt interesate sa preia activele Oltchim: Chimcomplex, societate controlata de omul de afaceri Stefan Vuza, si grupul germano-polonez PCC, actionar minoritar al combinatului, potrivit News.ro.

Termenul limita de depunere a ofertelor angajante pentru vanzarea pachetelor de active ale combinatului Oltchim, aflat in insolventa, a fost prelungit pana in 6 iulie, ora 18.00.

Chimcomplex sustine ca i s-a alaturat gigantul american Tricon Energy, cu o cifra de afaceri de 6 miliarde de dolari, ca partener comercial, cinci banci europene coordinate de ING si doua fonduri de investitii din Londra si Dubai, arata un comunicat emis joi de Chimcomplex.

Grupului SCR, care detine in prezent Chimcomplex, va deveni garantul direct al tranzactiei, avand active de peste 120 de milioane de euro.

”Chimcomplex vizeaza pe mai departe crearea Companiei Romane de Chimie – viitor jucator important din punct de vedere al relevantei regionale in industria chimica”, arata comunicatul.

Planul de afaceri al acestei noi entitati este fundamentat pe relansarea chimiei romanesti, incluzand posibilitatea de crestere a productiei industriale la peste 1 miliard de euro anual, in sapte ani de la preluare, precum si crearea a peste 9.000 de locuri de munca, cat si la diversificarea operatiunilor comerciale in intreaga regiune.

Compania nu a dezvaluit valoarea financiara a ofertei.

“Oferta pe care am depus-o este una corecta, sustenabila si bine asumata, iar faptul ca avem resursele umane, know-how- ul si resursele financiare, ar trebui sa fie hotarator in luarea unei decizii, astfel incat Oltchim impreuna cu Chimcomplex sa redevina acel etalon pe care il merita industria chimica romaneasca pe plan intern si regional prin intermediul Companiei Romane de Chimie”, a declarat presedintelele Chimcomplex, Virgiliu Bancila.

Chimcomplex considera ca are un singur competitor pentru activele Oltchim.

"Probabil ca mai sunt si alti competitori, dar singurul de elita este gigantul germano-polonez PCC, cu care suntem pregatiti sa luptam cu toate armele, pentru a-l invinge. Vanzarea Oltchim este un eveniment major in economia Romaniei si am dori sa avem sprijin de la intreg mediul de afaceri, asa cum am primit de la mediul universitar. Credem ca organizatorul licitatiei va fi corect si ne va declara calificati in confruntarea directa cu PCC, urmand ca cel care va avea oferta cea mai buna sa castige", a mai spus Bancila.

Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.

In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe bucati, prin noua pachete de active.

Compania a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,68 milioane euro, in crestere cu 76% fata de perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 49,06 milioane euro, mai mare cu 30% comparativ cu primele trei luni ale anului trecut. Ultimul an in care Oltchim a inregistrat profit din activitatea curenta a fost 2006.