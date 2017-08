Astfel, Consiliul de Supraveghere interimar al Nuclearelectrica urmeaza sa fie schimbat cu un alt Consiliu cu mandat scurt - de patru luni - in ciuda faptului ca data expirarii mandatului membrilor Consiliului actual era cunoscuta de toti actionarii de luni intregi, avertizeaza Fondul Proprietatea.

"In al doilea rand, contractele de mandat propuse pentru noul Consiliu interimar sunt revizuite, fiind eliminate obligatii cheie ale membrilor Consiliului, care faceau parte din contractele de mandat anterioare. Potrivit noilor contracte, membrii Consiliului nu mai pot fi trasi la raspundere pentru incalcarea obligatiilor de neconcurenta, permitand, astfel, conflicte de interes flagrante. Mai mult, ei nu mai sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Nuclearelectrica", se arata in punctul de vedere al Fondului.

Aceasta situatie sporeste in mod vizibil riscul unor potentiale practici de coruptie si abuzive la Nuclearelectrica. In plus, pune in pericol performanta companiei, deoarece poate influenta valoarea actiunilor companiei cotate la bursa, precum si increderea investitorilor in viitorul companiei datorita lipsei de responsabilitate si transparenta.

"Avand in vedere repetarea situatiei similare de la Hidroelectrica, efectuarea unor modificari nocive la contractele de mandat ale membrilor Consiliilor pare sa fie o practica comuna a Ministerului Energiei. Inca o data, un alt consiliu interimar cu contracte de mandat modificate pentru a fi cat mai permisive, care ingaduie membrilor Consiliului sa-si pastreze pozitii similare in alte companii energetice, inclusiv concurente, si care elimina dispozitiile privind confidentialitatea, pare sa fie modalitatea Ministerului Energiei de a se abate de la legislatia privind guvernanta corporativa si de a urmari probabil alte interese. Aceasta situatie ridica ingrijorari serioase cu privire la responsabilitatea membrilor Consiliilor din sectorul energetic de a actiona in interesul companiei si de a nu-si folosi pozitiile de conducere in companii precum Nuclearelectrica si Hidroelectrica pentru a deservi alte interese decat cele ale companiilor respective", a declarat Johan Meyer (foto), co-CEO si co-manager de portofoliu al Fondului Proprietatea.

Actiunile Nuclearelectrica (SNN) au intrat de doua saptamani pe o tendinta de scadere. De la maximul de 7,79 lei/actiune inregistrat in 8 august, titlurile SNN au coborat sub 7,4 lei/actiune, iar astazi in jurul orei 15:00 se tranzactionau la 7,44 lei, cu 4,5% sub maxime.