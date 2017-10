Un bitcoin a depasit saptamana trecuta nivelul record de 5.000 de dolari, valoarea totala a tuturor monedelor Bitcoin aflate in circulatie ajungand la 94,5 mld. dolari, mai mult decat valoarea de piata a unor companii precum Starbucks, eBay sau General Motors. In spatele bitcoin exista insa alte 11 monede virtuale a caror masa monetara a depasit in cazul fiecareia cifra de 1 mld. dolari. Care sunt acestea si ce trebuie sa stii despre ele?

Peste 16,6 milioane de bitcoin se afla la aceasta data in circulatie, valoarea totala a acestora fiind mai mare decat capitalizarea a 438 din cele mai mari 500 de companii americane, potrivit unui raport al firmei de consultanta in investitii Bespoke Investment. Daca pietele de capital au doua animale reprezentative pentru ciclurile de crestere (bulls-taurii) si scadere (bears-ursii), mai nou si in piata valutara a aparut un animal reprezentantiv: crypto-cornul. "In...