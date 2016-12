BBC afirma ca presedintele nu a explicat factorii pe care i-a luat in considerare pentru lua aceasta decizie, dar ca au existat speculatii ca Shhaideh va fi “marioneta” liderului PSD Liviu Dragnea, daca ar fi devenit premier. De asemenea, Shhaideh a fost criticata pentru lipsa ei de experienta politica, afirma jurnalistii britanici, conform News.ro.

Agentia REUTERS il citeaza pe analistul Mircea Marian, potrivit caruia motive de securitate nationala ar fi putut sta la baza deciziei presedintelui. “Fie au fost motive de securitate nationala pentru respingerea ei, pentru ca este maritata cu un cetatean sirian, ceea ce ar putea pune securitatea in pericol, fie au fost motive pur posibile”, a declarat el. “PSD a pierdut mult prin aceasta propunere, care a venit ca o surpriza pentru electoratul sau de baza”, a adaugat el.

Agentia BLOOMBERG scrie ca decizia lui Iohannis pune bazele unei confruntari cu PSD, care a castigat detasat alegerile de luna aceasta. „Orice confruntare in a doua cea mai saraca tara a Uniunii Europene va alimenta riscul intoarcerii la genul de criza care a dus la luni de certuri intre lideri, care a culminat cu suspendarea lui Traian Basescu de la presedintie, in 2012”, afirma agentia.

Bloomberg il citeaza pe decanul Facultatii de Stiinte Politice din Bucuresti, Cristian Parvulescu, potrivit caruia “social-democratii pot fie sa aleaga calea sigura si sa nominalizeze un candidat acceptabil pentru Iohannis sau sa aleaga calea grea, a luptei”. Cea de-a doua varianta “ar fi o greseala, pentru ca au pierdut deja o parte din electorat, propunand-o pe Shhaideh”, a adaugat el.

Agentia Associated Press noteaza ca decizia lui Iohannis a starnit o “reactie furioasa” din partea social-democratilor, care l-au acuzat pe presedinte ca vrea sa declanseze o criza politica. Si agentia de presa AFP anunta decizia lui Iohannis, precizand ca experienta politica limitata a lui Shhaideh, precum si faptul ca este apropiata de Dragnea, care a fost martor la nunta sa, in 2011, cu un om de afaceri sirian, au alimentat acuzatiile opozitiei ca va fi doar o marioneta.

Jurnalistii francezi subliniaza ca Bruxelles-ul s-a plans in repetate randuri in legatura cu coruptia din Romania, insa, dupa investirea Guvernului tehnicrat, tara a facut progrese in lupta impotriva acestui flagel. “Insa intoarcerea la putere a lui PSD a alimentat temerile ca progresul in acest domeniu va incetini”, adauga agentia internationala. DPA scrie ca Shhaideh, fost ministru al dezvoltarii regionale cu o expunere si experienta politica limitate, ar fi devenit prima femeie musulmana premier in Romania.

EURONEWS o descrie pe Shhaideh drept o “necunoscuta politica”, fara suficienta experienta politica, din punctul de vedere al opozitiei. AL JAZEERA aminteste informatia publicata de jurnalistii RISE Project, potrivit carora sotul lui Shhaideh a scris luna aceasta pe Facebook mesaje de sustinere a presedintelui sirian Bashar al-Assad. Si portalul rus Sputnik News, dar si presa israeliana anunta decizia lui Iohannis.

Sursa foto: Agerpres Foto