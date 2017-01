Teodor Melescanu, propus ministru de Externe, a primit avizul favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite de politica externa si pentru romanii de pretutindeni, el fiind avizat cu 29 de voturi “pentru” si 11 „impotriva”. In timpul audierii, Melescanu a precizat ca, la alegerile prezidentiale din 2014 din Diaspora, a facut tot ceea ce i-a stat in putinta, fara a incalca legea, pentru ca numarul de romani care au participat la vot sa creasca.

Melescanu a afirmat ca scopul Ministerului de Externe il reprezinta promovarea intereselor fundamentale ale Romaniei, in contextul participarii la NATO si UE. “Din punctul meu de vedere, aceasta audiere e mult mai simpla pentru toti ceilalti colegi. In materie de politica externa e vorba de o politica de consens national care trebuie sa aiba continuitate si coerenta, scopul fiind promovarea intereselor fundamentale ale Romaniei in contextul participarii la NATO si UE”, a afirmat Teodor Melescanu, conform News.ro.

El a subliniat ca principalele patru prioritati ale mandatului sau sunt: pregatirea Presedintiei Romaniei a Consiliului UE in 2019; revigorarea diplomatiei traditionale bilaterale; reformarea si modernizarea sistemului de protectie a cetatenilor romani din strainatate si implicarea mult mai directa si mai completa a MAE in diplomatia economica.

De asemenea, Melescanu a sustinut ca obiectivul sau este ca “Romania sa devina cea mai importanta putere politica, economica si militara din sud-estul Europei”. Ministrul propus la Externe a mai spus ca prima prioritate a sa o reprezinta relatiile cu tarile vecine, insa, in prezent, nici Marea Neagra „nu mai este un vecin bun pentru Romania”.

“Pentru mine politica externa a Romaniei, eu o concep sub aspectul unor cercuri concentrice. Prima prioritate pentru mine sunt tarile vecine. Din pacate, la ora actuala relatiile noastre cu vecinii nu sunt relatii foarte bune sau asa cum le-am dori noi. Pana acum aveam o zicala: cel mai bun vecin al Romaniei este Marea Neagra. Nici macar Marea Neagra nu mai este un bun vecin, prin militarizarea Crimeei si prin schimbarea dramatica a echilibrului strategic in aceasta zona. In aceeasi prima zona intra Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina. Deci, sunt tari vecine. Pentru toate avem in programul de guvernare prevazute foarte multe lucruri”, a subliniat el.

In ceea ce priveste relatia cu Ungaria, Teodor Melescanu a spus: “E adevarat, eu am o obligatie morala pentru dezvoltarea acestor relatii, caci in 1996 am negociat si semnat la Timisoara Tratatul de baza intre Romania si Ungaria. Parteneriatul strategic, care a fost unul dintre documentele importante, a ramas din pacate la nivel de documente. Printre primele actiuni pe care le voi face vor fi cele legate de tarile vecine, evident, Ungaria fiind una dintre ele”. Referitor la alegerile prezidentiale din 2014 din Diaspora, cand a fost pentru opt zile ministru de Externe, intre cele doua tururi de scrutin, a spus ca a facut ”tot ceea ce i-a stat in putinta”, ca numarul de romani care au participat la vot sa creasca.

”Am facut tot ceea ce mi-a stat in putinta, fara a incalca in niciun fel legea, ca numarul de romani care participa la alegeri sa creasca pentru a avea o idee foarte clara. In primul tur au votat la alegerile prezidentiale 165.000 de oameni in sectiile din strainatate. In turul doi, si datorita masurilor pe care le-am luat, au votat 325.000 de romani, ceea ce inseamna o crestere”, a precizat Teodor Melescanu. El a aratat ca una dintre solutiile pentru o mai buna conlucrare cu romanii din strainatate va fi adoptarea unei legi privind Diaspora, care sa contina mecanisme de sprijin pentru acestia.

Sursa foto: facebook.com/tmelescanu