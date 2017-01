“In programul de guvernare am promis ca, pana la sfarsitul anului, vom avea o noua lege a sanatatii. Eu spun ca vom avea un nou pachet de legi pe sanatate si una dintre componentele acestui pachet va fi legea medicului. Tot in programul de guvernare scrie ca nu vor mai fi norme de aplicare la legi. Asa cum stim, de-a lungul timpului aceste norme de aplicare au schimbat esenta legii, au schimbat sensul, au schimbat modul de aplicare si atunci vom avea bucati mici de lege a sanatatii: legea medicului, legea spitalului, legea asistentului medical", a spus Florian Bodog, la Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, conform News.ro.

Ministrul Sanatatii a adaugat ca isi doreste sa lucreze cu medicii la elaborarea legii medicului. "Este important pentru cineva care este in pozitia de ministru al Sanatatii sa apere profesia medicala si sa isi respecte colegii. Va asigur ca voi fi un partener al medicilor, si nu un dusman. Doresc sa lucrez cu medicii pentru a elabora legea medicului", a precizat Florian Bodog.

El a spus ca ministerul doar va amenda legea propusa de Colegiul Medicilor. "Eu cred ca dumnevoastra, in calitate de cel mai reprezentativ for al medicilor din Romania, sunteti cei care trebuie sa lucreze la lege. Noi vom amenda, vom corecta, vom negocia in ceea ce priveste prevederile pe care le veti propune dumnevoastra, insa, in esenta, legea medicului va fi facuta de medici si eu cred ca asta este datoria nostra in acelasi timp si cred ca doar asa putem sa ne protejam daca avem o lege clara, o lege facuta de noi, cei care intelegem sistemul si contez pe dumnevoastra ca parteneri si va rog sa contati si dumnevoastra pe mine ca doctor si pe mine ca ministru”, a adaugat Florian Bodog.

Ministrul i-a indemnat pe medici la unitate si repect reciproc. "Nu mi-am rapit din timp, ci mi-am facut datoria sa fiu astazi alaturi de dumnevoastra pentru ca eu in primul rand sunt medic. Eu cred ca este important pentru cineva care este in pozitia de ministru al Sanatatii sa apere profesia medicala si sa isi respecte colegii. Cred ca avem nevoie de respect si cred ca avem nevoie de mai multa unitate, indiferent daca facem parte din Colegiul Medicilor sau nu sau daca suntem intr-o alta organizatie. Toti suntem medici si in momentul in care aruncam cu noroi nu putem sa ne stropim pe noi cu apa curata”, a mai spus ministrul Sanatatii.

