„Am spus ca nu ma mai intereseaza si nu mai raspund la toate prostiile si barfele «din piata» / dar pentru ca oameni seriosi m-au intrebat azi trebuie sa precizez: nu mi-a propus nimeni sa fiu Ministrul Justitiei si nu imi doresc absolut deloc asa ceva ! Clar? ( ultima data cand am fost Ministru al Justitiei am facut numai greseli)!”, a scris Victor Ponta, conform News.ro.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni seara, la B1TV, intrebata despre informatiile potrivit carora premierul Sorin Grindeanu s-ar fi intalnit cu fostul premier Victor Ponta, ca nu vede care este problema, iar intrebata daca Ponta ar putea face parte din Guvern, ea a raspuns ca este posibil.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni, la Parlament, referitor la situatia de la Ministerul Justitiei, ca, „fara indoiala” coalitia PSD-ALDE nu va astepta 45 de zile pentru desemnarea unui nou ministru, deoarece este si interesul premierului Sorin Grindeanu de a avea un minister care sa fie capabil 100% „sa se dedice rolului si atributiilor” pe care le are. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele pentru eliberarea din functia de ministru al Justitiei a lui Florin Iordache si pentru numirea Anei Birchall ca ministru interimar la Justitie.

Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat vineri, la intrarea in sediul MJ, ca luni vrea sa aiba o prima intalnire cu Consiliul Superior al Magistraturii, DNA, DIICOT si cu toti cei care au un cuvant de spus in domeniul justitiei, pentru a gasi cele mai bine solutii pentru intarirea luptei impotriva coruptie, dar si pentru apararea drepturilor fundamentale ale omului. Birchall a spus ca nu are o agenda ascunsa la Ministerul Justitiei si este deschisa la orice solutie in domeniul justitiei, precizand ca solutia finala trebuie sa vina din Parlament.

Sursa foto: Agerpres Foto