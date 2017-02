Sorin Grindeanu a facut o marturisire surprinzatoare la Bruxelles, in timpul conferintei de presa pe care a sustinut-o in fata jurnalistilor romani, scrie Digi24 . El a recunoscut ca adoptarea ordonantei 13 NU a fost o decizie corecta si a apreciat creativitatea protestatarilor.

De altfel, lupta anticoruptie a fost una din temele de discutie ale premierului roman cu oficialii de la Bruxelles. Intr-un mesaj pe Twitter, postat in limba romana de presedintele Consiliului European, Donald Tusk a scris ca cei doi au discutat despre asteptarile societatii romanesti privind lupta impotriva coruptiei.

Premierul Sorin Grindeanu recunoaste ca decizia de a adopta Ordonanta 13 de modificare a codurilor penale a fost una discutabila. "Chiar daca la un anumit moment iei o decizie care poate fi discutabila, in momentul in care in societate apar manifestari, proteste, ce am avut noi in tara, inseamna ca decizia ta nu a fost cea corecta, iar acea decizie trebuie sa o retragi, iar acest lucru am facut", a spus Sorin Grindeanu.

