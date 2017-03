„Suntem mandri de ce am realizat pana acum dar, in acelasi timp, este necesar sa reinnoim angajamentul de a continua dezvoltarea proiectului nostru unic. De el depinde asigurarea pacii, a securitatii si a prosperitatii tuturor cetatenilor europeni. Cu ocazia acestui Summit aniversar am adoptat Declaratia de la Roma, un document politic menit sa defineasca o viziune comuna asupra directiei de continuare a proiectului european pentru urmatoarea decada si sa contribuie la recastigarea increderii cetatenilor in propriul proiect, in proiectul european”, a afirmat seful statului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Roma, potrivit News.ro.

Presedintele a mai spus ca, „dupa 60 de ani, viziunea fondatorilor proiectului european inscrisa in preambulul Tratatului initial de la Roma, aceea de a crea o Uniunea din ce in ce mai stransa intre popoarele Europei, ramane de actualitate si se regaseste si in Declaratia adoptata astazi”.

„Mentinerea unitatii celor 27 de state membre este si trebuie sa ramana deviza noastra in continuare. Textul Declaratiei este pozitiv si echilibrat, in acord cu pozitia promovata de Romania cu privire la viitorul Europei. Au fost preluare preocuparile exprimate de Romania in cadrul negocierilor privind cooperarea consolidata. De asemenea, a fost inclusa si o referire suplimentara la coeziune in ceea ce priveste o Europa prospera si sustenabila”, a completat Klaus Iohannis.

El a mai declarat ca „mentionarea in textul final al Declaratiei de la Roma a conceptului de cooperare consolidata este facuta strict in limitele prevederilor actualului tratat al Uniunii, obiectivul fiind ca toate statele sa actioneze impreuna”.

„In plus, textul Declaratiei mentioneaza ca usa ramane deschisa pentru statele membre care doresc sa se alature mai tarziu acestor forme de cooperare consolidata. Cu siguranta, nu dorim pasi inapoi de la ceea ce am realizat pana acum. Este important ca Uniunea sa evolueze permanent in sensul consolidarii acelor politici care asigura fundamentul si eficienta Uniunii”, a completat presedintele.

Seful statului a subliniat ca „obiectivul major al Romaniei este acela al unei Uniuni unite si coezive in actiunile sale interne si externe, o Uniune care are capacitatea de a juca un rol cheie la nivel global”.

„Este misiunea noastra, a sefilor de stat si a liderilor politici, sa demonstram ca avem viziunea de a duce mai departe proiectul nostru comun si sa recastigam inca o data increderea in viitorul unei Europe unite. Aceasta este principala modalitate prin care putem contracara tendintele eurosceptice, xenofobe si radicale. Am convingerea ca putem depasi aceasta perioada de incertitudine intelegand mesajul clar de coeziune care a fost dat si astazi”, a adaugat Iohannis.

Presedintele a afirmat ca a disparut sintagma „Europa cu doua sau mai multe viteze”.

„Ne-am opus cu succes, fiindca ati constatat cu totii, pana si din discursul liderilor, pur si simplu a disparut sintagma Europa cu doua viteze sau Europa cu mai multe viteze sau Europa cercurilor concentrice. S-a dovedit ca este, din cand in cand, cazul de proiect unde nu toata lumea vrea sa intre de la inceput. Va dau doua exemple: Zona euro. Nu toata lumea este in Zona euro, dar asta nu inseamna ca Europa functioneaza cu doua viteze monetare (...). Un alt proiect este cel pe care l-am coinitiat si noi, Romania, proiectul cu un procuror european. Si aici, deocamdata, din 27 si-au aratat interesul imediat 19 state membre. Avem un nou proiect unde 19 state membre intra de la inceput, ceilalti mai evalueaza si, daca doresc, vor avea tot timpul usa deschisa sa vina in acest proiect”, a afirmat el.

Presedintele a sustinut ca liderii UE au inteles „destul de bine” ca nu se poate merge pe ideea Europei cu mai multe viteze, deoarece s-ar face pasi inapoi.

„Cred ca s-a inteles destul de bine ca nu se poate merge pe ideea Europei cu mai multe viteze. Pur si simplu, nu este posibil. Ne-am intoarce in timp si nu isi doreste absolut nimeni din Uniune sa facem pasi inapoi, noi vrem sa facem pasi inainte. Toti vor o Uniune mai puternica, o uniune care face fata mai bine crizelor si care raspunde solicitarilor cetatenilor europeni”, a conchis Klaus Iohannis.

