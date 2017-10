“Dar nu despre asta e vorba aici. Ne trebuie in primul rand un campionat in care sa se joace cinstit. Acum, dupa cum vedeti unii "cumpara meciuri" cu banii luati de la altii. Si asta nu prea e fair-play”, considera Dacian.

Declaratiile sunt facute in raspunsurile unei postari in care fostul Premier subliniaza cum politicile dezastruoase ale Guvernelor PSD din ultimele 9 luni au dus la scumpiri in lant, iar lucrurile se vor agrava de acum incolo.

“Balonul de promisiuni al guvernarii PSD-ALDE e sub mare presiune si a inceput sa se gaureasca. Pretul la carburanti, dobanzile la credite… E cam tarziu domnule premier Tudose sa mai astupati gaurile cu rafuieli populiste cu "dusmanii poporului", doar - doar or uita romanii cine a promis ca o sa duca in buzunarul lor cresterea economica. Deocamdata in buzunarul romanilor a ajuns mana care ia, nu cea care da... Dar poate nu am vazut noi totul”.