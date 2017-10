Senatorii-juristi au dezbatut, luni, proiectul de lege - depus de mai multi parlamentari PNL si USR - de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, potrivit Digi24.

Propunerea legislativa, depusa la Senat pe 16 mai 2017, stabileste doua interdictii pentru cei care vor sa intre in cursa pentru prezidentiale:

„1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca presedinte al Romaniei.

2) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari penale definitive”.

Constitutia Romaniei spune la articolul 37, intitulat „Dreptul de a fi ales”:

„1) Au dreptul de a fi alesi cetatenii cu drept de vot care indeplinesc conditiile prevazute in art. 16 alineatul (3), daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alineatul (3).

2) Candidatii trebuie sa fi implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi in Camera Deputatilor sau in organele administratiei publice locale, varsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi in Senat si varsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi in functia de Presedinte al Romaniei”.

Prin votul senatorilor PSD, ALDE si UDMR, Comisia juridica a respins proiectul PNL-USR (cu sapte voturi „impotriva” si patru voturi „pentru”).

Proiectul PNL-USR a primit anterior aviz negativ din partea Comisiei pentru administratie publica. Dupa votul din plenul Senatului, proiectul va ajunge in dezbaterea Camerei Deputatilor.