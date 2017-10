Saptamana trecuta a avut loc primul hackathon din Romania pe teme de sanatate, organizat la initiativa companiei Johnson & Johnson Romania cu sprijinul Smart Everything Everywhere, cu scopul de a genera solutii tech inovatoare, cu impact pozitiv asupra pacientilor, starii de sanatate, precum si sistemului de sanatate. Trei aplicatii au fost castigatoare: Sanguinity, BabySteps si MedNet.

„Impactul proiectelor este impresionant, deoarece ofera beneficii concrete in imbunatatirea vietilor pacientilor si in eficientizarea performantelor sistemului de sanatate. Aceste proiecte aduc laolalta actori importanti ai societatii, atat din zona IT cat si din domeniul sanatatii si mediul academic, care conlucreaza pentru transformarea conceptului de sanatate. Cu suport din partea unor tineri extraordinar de talentati, adevaratii castigatori ai acestui Health Hackathon suntem fiecare dintre noi!”, a spus Christian Rodseth, managing director Janssen, administrator Johnson & Johnson Romania.

Despre aplicatia Sanguinity

„Ideea a pornit din interiorul echipei de la nenumaratele situatii de urgenta legate de lipsa donatorilor de sange. Cu ajutorul acestei aplicatii, centrele de donare vor putea optimiza bazele de date cu donatori, care sunt deja inregistrati, si fluxul acestora. Prin intermediul notificarilor transmise de aplicatie, donatorii vor avea posibilitatea sa se prezinte la centre intr-un interval orar care este potrivit disponibilitatii lor. Astfel, potentialul de a mobiliza donatorii recurenti si cei ocazionali este crescut, iar situatiile in care anumite interventii medicale nu pot fi realizate din cauza lipsei unei grupe de sange, vor fi reduse cat mai mult”, spun membrii echipei.

Despre aplicatia BabySteps

„Prin acest proiect am dorit sa venim in intampinarea tuturor parintilor, care sunt in cautarea de sfaturi si informatii specializate, din surse avizate, care sa le permita monitorizarea etapelor de dezvoltare si a controalelor medicale periodice necesare copiilor”, explica membrii echipei cu acelasi nume.

Despre MedNet

„Aplicatia MedNet are la baza tehnologia Blockchain si raspunde nevoii de protectie a datelor private ale pacientilor, in contextul intrarii in vigoare a unui nou set de reglementari europene in 2018. Proiectul nostru are la baza doi ani de documentare pentru intelegerea tehnologiei si pentru identificarea celei mai bune aplicabilitati la sistemul medical din Romania”, precizeaza reprezentantii echipei.

„Hacking Health a demonstrat ca exista o dorinta enorma de implicare din partea comunitatii de antreprenoriat tech in domeniul sanatatii. Speram ca tehnologiile si aplicatiile dezvoltate in aceste doua zile sa ajunga in piata si sa devina solutii pentru public, pacienti si pentru sistemul medical deopotriva”, a punctat Dan Nechita, presedinte al Smart Everything Everywhere.

Hacking Health Hackathon a avut loc in perioada 28-29 octombrie 2017, la Tech Hub Bucuresti si a angrenat aproximativ 100 de participanti care au fost impartiti in 21 de echipe, lucrand simultan la 21 de proiecte. Pe parcursul celor doua zile, 24/24, participanti din toata tara au dezvoltat platforme digitale inovatoare ce au potentialul de a contribui la preventia si educatia in sanatate, cresterea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si la dezvoltarea sistemului de sanatate din Romania. Cele trei echipe castigatoare vor primi finantari in valoare totala de 15.000 dolari din partea companiei Johnson&Johnson Romania pentru a-si dezvolta aplicatiile. Pe parcursul urmatoarelor luni, Smart Everything Everywhere va asigura mentoratul si va urmari implementarea cu succes a proiectelor.

Sursa foto: Shutterstock / Leonel Calara