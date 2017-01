Mircea Hotoleanu (foto) s-a alaturat echipei Teraplast in octombrie 2016, cand a fost numit membru in Consiliului de Administratie al Teraplast, functie pe care o va pastra si in continuare. Mircea Hotoleanu are un doctorat in inginerie si in ultimii 7 ani a detinut functia de director al centrului de inginerie al Emerson Cluj.

Mircea Hotoleanu are o experienta de peste 20 ani in domeniul industrial, iar in perioada 2001-2009 a detinut functii de conducere in mai multe companii industriale din Finlanda.

„In perioada urmatoare ne vom concentra cu preponderenta pe dezvoltarea de noi produse si pe cresterea calitatii produselor existente. Avem un centru de cercetare si dezvoltare care va avea o contributie importanta in noua strategie si in plus, Grupul Teraplast dispune de facilitati tehnologice moderne care pot sustine dezvoltarile vizate in urmatorii ani. Teraplast are de indeplinit angajamente luate in fata actionarilor si am incredere ca impreuna cu echipa pe care o voi conduce vom avea rezultatele pe care ni le propunem”, a declarat Mircea Hotoleanu, noul director general Teraplast.

O componenta importanta a strategiei de business a grupului Teraplast este dezvoltarea exporturilor. In acest context, Alexandru Stanean va coordona activitatea companiei pe pietele regionale.

„In ultimii trei ani, grupul Teraplast si-a dezvoltat constant prezenta pe pietele externe, astfel ca in primele noua luni din 2016 acest indicator reprezinta peste 20% din cifra de afaceri consolidata. In 2017 ne propunem ca exporturile sa ajunga la 25% din cifra de afaceri a Grupului Teraplast”, a declarat, la randul sau, Alexandru Stanean, director de export in cadrul Teraplast.

Grupul Teraplast include compania Teraplast, subsidiara Plastsistem, subsidiara Teraglass (incepand cu aprilie 2015, anterior activitatea Teraglass fiind organizata ca o linie de business a companiei Teraplast), subsidiara Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016) si Politub (entitate controlata in comun).

Grupul Teraplast a realizat in primele noua luni din 2016 o cifra de afaceri consolidata de 310,9 mil. lei in crestere cu 9,96% fata de aceeasi perioada din 2015, evolutie sustinuta de contextul favorabil al pietei interne, in prima parte a anului, si de cresterea livrarilor pe piata externa. In primele noua luni din 2016 exporturile Grupului Teraplast au crescut cu aproximativ 28% fata de perioada similara din 2015. Grupul Teraplast exporta in Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia si Belgia.

Grupul Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC si detine pozitii de top pe o mare parte din aceste piete. Compania-mama Teraplast este unul dintre cei mai mari jucatori specializati in canalizari exterioare si granule, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara Plastsistem se afla in topul celor mai mari trei jucatori de pe piata de panouri sandwich si, incepand de anul trecut, este liderul pietei de structuri metalice zincate.

Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata de peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 260 de milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de produse.

Incepand din iulie 2008, cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP.