Piata locala de birouri traverseaza o perioada extrem de favorabila, in care dezvoltatorii imobiliari au prins valul unor noi cereri venite dinspre companii, interesate fie de extinderea activiitatii, de relocare sau de o intrare pe piata locala, iar aceste lucruri au favoritat noi investitii de calibru in domeniu.

Acest lucru a condus si la dezvoltarea de noi poli imobiliari in zonele de Centru Vest si Centru, iar asteptarile pentru anii urmatori sunt extrem de optimiste, care sa reuseasca sa concentreze mare parte din cererea de spatii de lucru la nivelul Capitalei.

Oracle este cel mai mare chirias din Romania si unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT la nivel local, cu o suprafata ocupata cumulata de circa 40.000 mp, concentrata in proportii egale in proiectele Floreasca Park si Oregon Park, ambele dezvoltate de Portland Trust.

Locul secund in top revine HP, companie care detine la nivel local birouri intinse pe o suprafata de 35.000 mp, in timp ce la egalitate cu americanii de la HP se afla BCR, companie care a anuntat ca isi va muta o buna parte din activitate in viitorul proiect de birouri The Bridge, dezvoltat de Forte Partners in zona de Centru Vest a Capitalei.