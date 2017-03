Anul acesta sunt asteptate sa fie livrate proiecte de cladiri din clasa A cu o suprafata totala de 900.000 mp, Romania depasind in acest fel doua piete concurente din regiune – Budapesta si Praga, a spus Mihai Paduroiu, Head of advisory & transaction services, Investor leasing, Office CBRE.

„Anul acesta va fi depasit recordul de spatii clasa A livrate si ritmul va fi sustinut si in 2018. Desi piata se schimba foarte mult isi pastreaza dinamica sanatoasa. In Bucuresti – piata se schimba, exista un trend de a face din ce in ce mai multe tranzactii de preinchiriere, la livrare 50% dintre spatii vor fi preinchiriate, ceea ce arata un semn de incredere si dezvoltare matura si sanatoasa”, a precizat Mihai Paduroiu, in cadrul conferintei (Re)Construct, eveniment marca wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor, realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Acesta a mai spus ca 50% din proiectele livrate in urmatorii doi ani vor fi situate in zona de nord-vest a Capitalei. „Bucurestiul are nevoie de echilibru, incurajam investitiile in zone alternative”, a adaugat Mihai Paduroiu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu