„Dupa 2010, a aparut in mod natural cererea de proiecte mixte si in Bucuresti. Primul este cel de la Timpuri Noi, un proiect cu 100.000 mp, cu sase cladiri de birouri, un centru de conferinte, 400 de apartamente, spa, gradinite. Este primul proiect care are 8 cai de acces, va fi dezvoltat in urmatorii 3 ani. Din prisma angajatilor millenials, care vor genera cea mai mare valoare adaugata in economie in urmatorii 10 ani, confortul de la locul de munca va fi esential, chiar si in defavoarea salariului. Pentru ei timpul maxim de naveta este de 30 de minute. Pentru Bucuresti este aproape imposibil. De aici si nevoia de proiecte mixte si a determinat acest fenomen de place-making prin care dezvoltatorii construiesc un microunivers in jurul biroului si in jurul nevoilor angajatilor”, a punctat Mihai Paduroiu, in cadrul conferintei (Re)Construct, eveniment marca wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor, realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Un alt proiect exemplificat de reprezentantul CBRE este cel dezvoltat de Skanska in cadrul campusului Politehnicii din Bucuresti, unde va fi ridicat un amfiteatru care va gazdui evenimente culturale sau expozitii.

Potential pe zona proiectelor mixte exista in orase precum Cluj-Napoca sau Timisoara.

„Vorbim de orase cu aeroport, centre universitare, care vor deveni niste hub-uri care vor atrage toate talentele din tara. Spre exemplu, piata din Polonia din provincie este mult mai atragatoare pentru astfel de proiecte decat Varsovia. Volumul de tranzactii din orasele secundare din Polonia a fost extraordinar”, a explicat Mihai Paduroiu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu