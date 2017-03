Intr-o realitate atat de incerta din punct de vedere politic si economic, 2016 a fost, totusi, un an in care au crescut pietele rezidentiale, dar s-au si schimbat semnificativ clasamentele in ceea ce priveste performanta locuintelor de clasa medie din lume.

Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Knight Frank, Romania se situeaza pe pozitia a 15-a in top, cu o crestere de 7,8% a preturilor la locuinte in ultimul an, in timp ce evolutia din ultimele 6 luni arata o crestere de 2,6%.

Romania se situeaza in spatele unor tari India, Columbia sau Bulgaria, dar ia fata un state dezvoltate, asa cum este cazul Austriei, Olandei, Suediei sau Statelor Unite.