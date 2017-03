Compania Electric Plus din Bacau, unul dintre cei mai mari producatori de tamplarie termoizolanta din PVC la nivel local, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 23 de milioane de euro, in crestere cu 36% fata de 2015. Compania a facut in 2016 investitii de aproximativ 1,1 milioane de euro, incluzand aici si investitia intr-un bloc de locuinte pentru salariati.