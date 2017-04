La numai sase luni de la deschiderea centrului comercial ParkLake Shopping Center din cartierul bucurestean Titan, dezvoltatorul portughez al proiectului anunta ca va continua investitiile in cea mai noua investitie de mari dimensiuni din Capitala si anunta ca va demara investitiile in proiectul Adora Mall din Craiova.

ParkLake a reprezentat cea mai importanta investitie imobiliara intr-un proiect comercial din Romania la nivelul anului trecut, care s-a ridicat la circa 180 de milioane de euro.

„Tinta noastra a fost sa aducem o schimbare pozitiva in sectorul 3. Pentru a intelege mai bine dorinta vizitatorilor am intrat intr-un dialog strans cu vizitatorii si zi de zi am aflat si descoperit noi dorinte si obiceiuri care sa ne ajute sa ne imbunatatim oferta de magazine, servicii, agrement, confort si siguranta. Un astfel de proces de invatare este important si trebuie sa fie continuu, daca vrem sa ne adaptam dorintelor reale ale chiriasilor si vizitatorilor nostri”, spune Ingo Nissen (foto cover), managing director al Sierra Developments Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Cum a fost gestionat santierul de peste 70.000 de mp in care au lucrat pana la 2.000 de persoane