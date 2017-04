In avalansa dezvoltarilor imobiliare de zeci de mii de metri patrati, un nou concept de lucru a luat amploare in ultimii ani, acela fiind reprezentat de spatiile de co-working sau asa-numitele “hub-uri”, in care angajati din diferite domenii, fie echipe ale unor proiecte in stadiu de start-up, decid sa isi construiasca echipele si sa isi dezvolte ideile intr-un cadru nonconformist si creativ.

Conceptul a fost lansat inca din urma cu peste 20 de ani in Vestul Europei si abia de cativa ani a inceput sa capete contur si pe piata locala, iar numarul spatiilor de profil a crescut intr-un ritm sustinut. Ar trebui investitorii imobiliari sa se simta amenintati?

“Nu se poate vorbi despre o amenintare a spatiilor de birouri, asta deoarece sunt doua concepte complet diferite, care deservesc unor nevoi diferite. Ocupantii deja prezenti in cladiri de birouri nu cauta o relocare in astfel de co-working spaces. Start-up -urile sau afacerile aflate la inceput sunt cei mai fideli clienti”, spune Eduard Turcoman (foto mai jos), senior broker Office Agency, in cadrul companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, recent trecuta printr-un rebranding dupa ce in ultimii ani a activat pe piata sub numele DTZ Echinox.

Piata hub-urilor a trecut prin schimbari importante in ultimii ani, ca urmare a dezvoltarii fenomenului de start-up si sustinerea acestor afaceri la inceput de drum.

“In ultimii trei ani, piata hub-urilor a devenit un sector dinamic, in crestere, care devine din ce in ce mai atractiv, inclusiv pentru banci la nivel de finantare. (…) Simtim ca este o piata dinamica, jucatorii importanti care activeaza deja de 3-4 ani vor creste in continuare pentru ca cererea pentru astfel de spatii este intr-o continua dezvoltare. Pe langa Bucuresti, marile orase regionale precum Iasi, Timisoara, Brasov si Cluj au prins valul proiectelor de tip co-working spaces si a crescut intr-un ritm neasteptat”, a mai punctat Eduard Turcoman.

Potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox, in Capitala, hub-urile prefera zonele centrale si ultracentrale situate in cladiri de birouri de dimensiuni medii si in special pe cele cu concept de tipul office boutique. In ceea ce priveste orasele secundare, hub-urile se afla in cladiri cu acces facil din toate zonele orasului.

Topul celor mai mari hub-uri din Bucuresti si din tara: cum arata spatiile de tip co-working spaces

1. Impact Hub (Bucuresti – Cluj) – 1.800 mp

Impact Hub este un concept multinational de spatii de colaborare care se intinde pe o suprafata de aproximativ 1.800 mp desfasurata atat in Bucuresti, cat si in Cluj.

Impact Hub Bucharest se afla in zona Pietei Unirii, in timp ce Impact Hub Cluj-Napoca se afla in cadrul proiectului de birouri Liberty Technology Park.

2. TechHub (Bucuresti) – 700 mp

Conceptul TechHub este unul international, prezent in capitale importante si orase cheie din intreaga lume, asa cum este cazul Londrei, Madrid, Varsovia, Riga, Swansea, Bangalore si Bucuresti.

TechHub se afla in apropiere de zona Universitate.

3. NOD Makespace (Bucuresti) – 650 mp

NOD Makespace este unul dintre cele mai noi spatii de co-working care dispune de una dintre cele mai mari suprafete disponibile, de 650 de metri patrati. Spatiul este divizat, fiind alcatuit dintr-o suprafata comuna si mai multe birouri separate prin sticla. NOD Makespace este situat pe Splaiul Unirii, in zona Timpuri Noi – Mihai Bravu.

4. Flash Hub (Bucuresti) – 600 mp

Flash Hub se adreseaza in principal antreprenorilor, punand la dispozitie birouri pentru activitatea de zi cu zi, dar si resurse si suport pentru dezvoltare a companiilor.

Suprafata totala de care dispun spatiile de co-working din zona Rosetti din Bucuresti se ridica la circa 600 mp.

5. Connect HUB (Bucuresti) – 550 mp

Tot in centrul Bucurestiului se mai afla si Connect Hub, un spatiu de co-working ce se intinde pe o suprafata totala de 550 metri patrati.

Connect Hub se afla pe bulevardul Dacia, in centrul Capitalei.

Printre alte hub-uri din Bucuresti se mai numara 360HUB sau Mobile Hub, in timp ce in provincie mai sunt astfel de proiecte precum ClujHUB (Cluj), StartUp HUB (Timisoara) sau The Grape (Iasi).