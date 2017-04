Omul de afaceri Omer Susli, proprietar al magazinelor Praktiker in Romania, a achizitionat trei dintre spatiile comerciale in care opera in regim de chirie, in aceasta tranzactie fiind implicate si terenurile aferente magazinelor.

Omer Susli preia, astfel, magazinele din Ploiesti si Constanta, in care retailerul DIY opera in baza unor contracte de inchiriere. In momentul de fata, Praktiker mai detine 20 de unitati in regim de chirie, cinci spatii fiind aflate in proprietatea omului de afaceri.

„Am resimtit trendul ascendent al magazinelor Praktiker Romania imediat dupa momentul preluarii companiei, in 2014. De atunci, ne-am mentinut cresterea an de an, lucru ce a motivat si dorinta noastra de expansiune la nivel national. Decizia achizitiei celor doua magazine din Ploiesti si Constanta am luat-o, in primul rand, datorita increderii pe care o am in acest business si in evolutia sa pe termen mediu si lung. Un alt motiv care a stat la baza acestei achizitii este nivelul mare al chiriilor pentru multe dintre unitatile noastre de vanzare. Magazinele din Ploiesti si Constanta sunt doua dintre unitatile de vanzare Praktiker ce performeaza foarte bine, alaturi de multe altele din tara. Desigur, si acesta este un argument in plus in favoarea investitiei pe care am facut-o. Magazinul din Ploiesti a fost remodelat si redeschis oficial in luna martie a acestui an, iar cel din Constanta a intrat recent in procesul de remodelare, redeschiderea fiind programata pentru luna mai.”, a spus Omer Susli (foto mai jos), proprietar Praktiker Romania.

Omer Susli vrea trei noi magazine Praktiker in Bucuresti

Reprezentantii companiei isi doresc sa achizitioneze inca trei terenuri in Bucuresti pentru dezvoltarea de noi magazine Praktiker.

„Este cu siguranta o directie strategica pe care voi merge in continuare, la Praktiker. Imi doresc sa achizitionez cat mai multe dintre magazinele noastre nationale aflate in chirie in acest moment si chiar sa extind businessul prin achizitia de noi terenuri pentru unitatile de vanzare Praktiker Romania.”, a mai declarat Omer Susli.

Praktiker Romania detine, in prezent, 27 de magazine in 23 de orase din tara. Dintre acestea, in proprietate sunt cele din Piatra Neamt, Galati, Focsani, Ploiesti si Constanta.

Chiar inainte de criza, Praktiker a fost cel mai mare retailer DIY din Romania, iar in momentul de fata ruleaza afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro, in crestere dupa regresul inregistrat in anii de recesiune.

Dedeman este cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Leroy Merlin, Arabesque, Praktiker, Kingfisher sau Hornbach.