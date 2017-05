„Asistam la un moment oportun pentru extindere sau inchirierea unor noi spatii de birouri, fiind o serie de proiecte in lucru, in diverse stadii de executie, cu termen de livrare in urmatorii doi ani, spatii care totalizeaza peste 500.000 mp. (...) In zona centru-vest, unde, intr-un timp foarte scurt, a crescut cel mai mult numarul proiectelor premium de birouri si unde estimam ca se vor livra peste 250.000 mp pana in 2020, chiriile actuale sunt cuprinse intre 12,5-14,5% euro/mp, pentru birouri de clasa A, la valori ce se afla la nivelul din 2013-2014”, a declarat Alexandru Petrescu, managing partner la ESOP Consulting.

Ofertele din zona centru-nord se diversifica mai mult in aceasta perioada, conturandu-se mai multe subzone diferite ca nivel al chiriilor.

Varful tarifelor, de peste 18 euro/mp, se inregistreaza pentru proiectele noi, livrate de curand sau inca in constructie in Piata Victoriei, in asa numitul Central Business District (CBD). In continuare, pe locul secund, se afla subzona Barbu Vacarescu- Floreasca, langa centrul comercial Promenada si pe locul trei subzona Casa Presei Libere, intre acestea existand diferente si de 2-3 euro/mp.

Cele mai ieftine spatii de birouri din Bucuresti se gasesc in cartierele din Sud si in zona Pipera-Tunari, mai indepartate de metrou, acolo unde se pot inchiria spatii in cladiri de birouri de la 8-9 euro/mp si vile de la 7,5 euro/mp.

„Deschiderea unui nou pol de birouri in Bucuresti, in zona Politehnica - Grozavesti – Orhideelor si modalitatea pozitiva in care a fost primit acest lucru de catre chiriasi, doi dintre cei mai mari chiriasi din piata, BCR si IBM alegand deja aceasta zona pentru consolidarea activitatilor prin ocuparea unei suprafete totale ce depaseste 38.000 mp, reprezinta un semnal pozitiv pentru cautarea, de catre dezvoltatorii imobiliari, a unor noi poli de dezvoltare urbana cum ar fi zona Expozitiei sau zona Unirii. In acest fel se creeaza premizele, atat ale unei dezvoltari echilibrate a zonelor de birouri si a zonelor rezidentiale ce le urmeaza, cat si ale unei diminuari a traficului dintr-o parte in alta a Bucurestiului produs acum de catre angajatii care locuiesc in cartierele Capitalei si se deplaseaza in majoritatea cazurilor doar in zona de nord”, a precizat Alexandru Petrescu.

ESOP Consulting este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe plan local si specializate si in domeniul office, alaturi de nume precum CBRE, JLL, Colliers International, Cushman & Wakefield Echinox sau Knight Frank.