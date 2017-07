Gabriela Streza are 15 ani de experienta in departamentele de marketing ale unor companii multinationale, ultima perioada activand in cadrul consultantilor EY din Big 4.

Gabriela Streza a termnat studiile la Universitatea Politehnica din Bucuresti si a dobandit expertiza de marketing si comunicare in decursul a sute de proiecte gestionate in cariera.

AdePlast este unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, o piata pe care mai concureaza cu nume precum Henkel (Ceresit), Baumit, Duraziv, precum si alte companii de profil cu activitate la nivel local.