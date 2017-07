Virgil Tornoreanu este un antreprenor atipic, dar mai mult ca sigur un exemplu pentru multi tineri aflati la inceput de drum, iar povestea sa este cu atat mai interesanta cu cat putea sa se dezvolte pe pietele din Occident, insa a decis sa se intoarca in orasul sau natal si sa impartaseasca o buna parte din know-how-ul dobandit in tot acest timp.

Dupa mai bine de 20 de ani petrecuti in Austria si Germania, Virgil Tornoreanu s-a intors in Romania pentru a transforma Timisoara intr-o poarta spre Occident. Va fi greu, va fi usor?

Antreprenorul roman considera ca civilizarea unui popor, a unei culturi sau a unui oras trebuie sa inceapa mereu din randul celor care pot face schimbari. Cum Timisoara este unul dintre cele mai dinamice orase ale Romaniei, atat din perspectiva investitionala, cat mai ales a urbanizarii sale, Virgil Tornoreanu sustine ca aplicarea unor strategii dobandite in ani de experienta in strainatate vor aduce rezultate pozitie, iar la randul lor, preluate de investitori cu putere financiara, ar putea conduce la rezultate spectaculoase.

“De ce se construiesc in continuare in Romania locuinte dupa modelul cutiilor de chibrituri? Eu asta nu reusesc sa inteleg, motiv pentru care vreau sa dezvolt orasul, iar oamenii sa beneficieze de proiecte care sa ofere modalitati occidentale de locuit. In clipa in care realizezi calitate, lucrurile vin de la sine. Scopul nostru este de a face produse de calitate si de a duce orasul la alt nivel. Restul vine automat”, se intreaba Virgil Tornoreanu, dezamagit de faptul ca in tot acest timp oamenii nu si-au schimbat obiceiul de a locui, iar dezvoltatorii au exploatat la maximum acest “neajuns”.

La varsta de numai 21 de ani, Virgil Tornoreanu a decis sa paraseasca Romania si sa plece in Occident pentru a-si face un viitor. La vremea respectiva vedea acest pas ca unul definitiv, insa timpul i-a spus ca tot ceea ce acumulase trebuia aplicat si acasa.

“Am plecat la 21 de ani din Romania in Austria, intr-o tara in care nu stiam nimic, niciun cuvant. N-am uitat de unde am plecat, dar stiu cat de mult am muncit pentru a ajunge unde sunt. (…) Am terminat o scoala in Germania, cu specializarea stiinte economice-informatica economica, am urmat facultatea tot in Germania, apoi am continuat studiile in Austria. Dupa terminarea studiilor, am intrat in campul muncii, unde proiectam constructii cu emisii zero sau aproape de zero. Acolo am fost de la desenator tehnic pana la a fi manager al companiei”, spune Virgil Tornoreanu, proprietar al Werk Property Group, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de proiecte imobiliare din zona de Vest a tarii.

Dupa opt ani petrecuti in companie, a decis sa isi incerce norocul in domeniul antreprenorial, iar jumatate din echipa cu care lucra in fosta companie i s-a alaturat.

In anul 2000 mi-am infiintat firma, in Austria. La sfarsitul anului 2005 m-am intors in Romania, iar in 2006 am deschis prima companie de software. La vremea respectiva, in Timisoara, nimeni nu iti dadea prioritate pe trecerea de pietoni. Dupa 5 ani aproape ca ma simteam in Timisoara exact ca intr-un mare oras din Austria. Am observat o schimbare de mentalitate in servicii – in magazine lucrurile s-au schimbat major. In 2005 clientul deranja, acum este respectat. Virgil Tornoreanu

Mentalitatea nemteasca i-a schimbat perspectiva: Noi suntem creativi, dar ne lipseste meticulozitatea

Afacerea din domeniul software i-a pus bazele business-ului pe care avea sa il dezvolte mai tarziu, iar in ultimii ani, antreprenorul roman a reusit sa imbine domeniul practic al tehnologiei cu cel creativ al dezvoltarii de proiecte imobiliare.

Prima data a testat locuintele mulifamiliale, in Timisoara, iar in prezent dezvolta unul dintre cele mai ambitioase proiecte de birouri din Romania – Vox Technology Park.

“M-a ajutat foarte mult mentalitatea germanica, iar anii petrecuti in Austria si Germania te rafineaza ca om. Noi, romanii, suntem creativi, dar nu suntem meticulosi si rigurosi. Un plan pe care sa il urmezi este absolut necesar. (…) Tocmai aceasta mentalitate m-a ajutat enorm in business”, a declarat Virgil Tornoreanu.

Omul de afaceri dezvolta in prezent, in Timisoara, unul dintre cele mai ambitioase proiecte imobiliare din Vestul tarii, dar si din Romania. Vox Technology Park candideaza la titlul de “prima cea mai eco cladire de birouri din Romania”, asta dupa ce ` specialistii in sustenabilitate au acordat, la ultimele evaluari, incadrarea in categoria BREEAM Outstanding, cea mai mare distinctie oferita unei cladiri, conform modelului britanic de certificare.

Viitorul proiect de birouri va beneficia de o solutie tehnologica dezvoltata in-house de echipa antreprenorului roman specializata in solutii software, prin care viitorii chiriasi ai centrului tehnologic din Timisoara vor putea avea acces in cladire. Dezvoltatorul proiectului vorbeste despre o cladire extrem de bine securizata. Investitia in proiectul de birouri Vox Technology Park se ridica la 27,5 milioane de euro.

“Este prima cladire de birouri pe care o avem in dezvoltare si un pariu care ne arata ca este loc pentru astfel de investitii. Pana in prezent ne-am concentrat pe dezvoltarea de proiecte rezidentiale, construind nu mai putin de 900 de apartamente in judetul Timis. Am fost surprinsi de interesul pentru Vox Technology Park, asta si deoarece am avut discutii de preluare a proiectului, desi el inca nu este finalizat”, a completat Tornoreanu.

Werk Property Group, dezvoltatorul proiectului de birouri Vox Technology Park din Timisoara, una dintre cladirile de birouri din Romania cu cel mai inalt grad de sustenabilitate din tara, avanseaza cu lucrarile de constructie, in egala masura cu contractele de preinchiriere, in asa fel incat ponderea de spatii ocupate in proiect a depasit pragul de 50%.

Proiectul de birouri Vox Technology Park va fi format din doua corpuri de cladire, cu zece, respectiv sapte etaje, iar constructia este programata spre finalizare in luna decembrie a acestui an.

Werk Property Group asteapta autorizatia pentru demararea unui amplu proiect rezidential in vecinatatea Vox Technology Park

Dezvoltatorul proiectului de birouri Vox Technology Park va demara in cateva luni si constructia unui amplu proiect rezidential, cu apartamente de lux, intr-o clasa superioara de pret, adaptata unora dintre cele mai exigente cerinte in materie de locuit.

“Asteptam autorizatia de constructie pentru demararea proiectului Vox Vertical Village, care ar trebui sa mai dureze cel mult doua luni. Imediat dupa obtinerea aprobarilor vom demara lucrarile de constructie ale proiectului care nu ar trebui sa dureze mai mult de 18 luni si a carui valoare se estimeaza ca va fi situata intre 12,5 – 14 milioane de euro, valoare fara TVA”, a punctat Tornoreanu.

Grupul Werk este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din vestul Romaniei, cu o experienta de peste 13 ani. Grupul a dezvoltat in ultimii ani peste 900 de apartamente si zeci de mii de metri patrati de hale industriale, spatii hoteliere si de birouri.

Tot in Timisoara, alte doua mari proiecte imobiliare de birouri sunt in curs de dezvoltare, acolo unde atat Iulian Dascalu dezvolta ansamblul multifunctional Openville – ce va cuprinde atat o componenta office, cat si una de retail, in timp ce antreprenorul roman Ovidiu Sandor dezvolta in centrul orasului proiectul ISHO – un proiect mixt, format dintr-o componenta de birouri si una rezidentiala.