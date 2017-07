New Europe Property Investments (NEPI), cel mai mare investitior imobiliar din Romania, si antreprenorul roman Ovidiu Sandor, au finalizat lucrarile The Office, unul dintre cele mai complexe proiecte de birouri din Cluj Napoca.

Cea de-a treia etapa a lucrarilor de constructie a fost initiata in primavara anului 2016, suprafata de 18.500 mp inchiriabili aferenta acestei faze fiind finalizata in 15 luni. Intregul proiect, cu o suprafata inchiriabila totala de 59.000 mp, dezvoltat in trei etape distincte, a fost finalizat in 5 ani, conform planului initial anuntat de dezvoltatori inca din anul 2012.

The Office a fost lansat in plina criza economica, fiind una din putinele dezvoltari din acea perioada. Cu toate acestea, a devenit un proiect reper pentru Cluj-Napoca. The Office dispune de una dintre cele mai ridicate certificari de cladire verde la nivel national, BREEAM Excellent.

Cei aproape 60.000 mp dati in folosinta au o rata de ocupare de 95%, purtandu-se discutii avansate pentru suprafetele inca disponibile.

„The Office a fost gandit astfel incat sa ofere flexibilitate in ceea ce priveste posibilitatile de extensie, proiectul avand capacitatea de a acomoda pana la 1.000 de angajati pe un etaj”, a declarat Marius Barbu, asset manager in cadrul NEPI.

Printre chiriasii proiectului The Office se numara companii precum National Instruments, Yonder, 3Pillar Global, HP, Leoni, Betfair, Lohika Systems, Yardi, COS, Deloitte, Ernst&Young, Wolters Kluwer, TUI Travel, Bombardier, Bosch sau MOL.

„The Office” Cluj-Napoca este unul dintre principalele proiecte de birouri de clasa A situat in zona centrala a orasului Cluj – Napoca si este dezvoltat de NEPI, liderul investitiilor imobiliare din Romania, in parteneriat cu antreprenorul timisorean Ovidiu Sandor.

Ovidiu Sandor este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori romani din domeniul imobiliar, fondator si CEO al firmei dezvoltari imobiliare Mulberry Development, cunoscuta la nivel national in special pentru dezvoltarea proiectelor City Business Centre Timisoara si The Office Cluj Napoca. De asemenea, in 2016, Ovidiu Sandor a lansat proiectul ISHO, un proiect imobiliar mixt, in curs de dezvoltare in Timisoara, compus din 1.200 de apartamente, 50.000 mp spatii de birouri.

New Europe Propery Investments este cel mai dinamic grup de investitii imobiliare din regiunea Europei Centrale si de Est, listat la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori de la Johannesburg. NEPI achizitioneaza, dezvolta si gestioneaza centrele comerciale dominante din pietele europene emergente. Grupul a construit un portofoliu exceptional de proiecte imobiliare de retail si birouri in Romania si in alte cinci tari din regiune.

Din portofoliul NEPI fac parte Mega Mall, Mall Promenada, Vulcan Value Center, CityPark, Shopping City Timisoara, Ploiesti Shopping City, deva Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center si alte centre comerciale in intreaga tara, dar si in Serbia si Slovacia. NEPI mai detine si cladirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din Bucuresti, City Business Centre din Timisoara si The Office din Cluj.