Leroy Merlin, companie aflata in top 3 al celor mai mari retaileri de bricolaj din Romania, priveste cu ochi buni dezvoltarea pietei locale de profil, in care romanii au dezvoltat un apetit crescut pentru cumparaturi destinate casei si gradinii, iar acest lucru face ca angajamentul francezilor la nivel local sa fie unul pe termen lung, dupa cum povesteste Frederic Lamy, directorul general Leroy Merlin Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

“Romanilor le place sa faca cumparaturi. In Romania, ca si in Turcia, doua dintre pietele pe care le-am cunoscut, oamenilor le place sa iasa la shopping, sa analizeze cu atentie oferta comerciala sunt foarte curiosi si iubesc acest lucru. Cand isi iau salariul, prefera sa mearga sa il cheltuiasca. Romanilor le place la mall, le place sa cumpere, le place in magazine. (…) Acesta este si motivul pentru care cred ca retailul merge bine la nivel local, are potential, exista si mereu va exista o cerere reala”, spune managerul Leroy Merlin, executiv al companiei care a intrat pe piata locala de profil in anul 2011, prin inaugurarea primului magazin din tara, in zona Chitila.

Acest lucru il face pe managerul grupului francez increzator in piata locala, unde vede business-ul dezvoltandu-se constant, intr-un ritm sustinut, care sa conduca la noi spatii comerciale dezvoltate si la noi obiective atinse.

“Ambitia mea este sa ajungem si sa depasim pragul de 1 miliard de euro in afaceri. Este posibil, dar nu curand, cere timp, dar in cinci ani cred ca este foarte posibil sa ajungem aici. Vom deschide noi magazine, insa scopul nu este acela de a le avea pe cele mai multe, ci pe cele potrivite, care sa performeze, situate in locatii cheie. In prezent avem 16 unitati, insa daca intr-o zi vom ajunge la 30-35 eu zic ca va fi suficient. Important este sa identificam punctele cheie ale fiecarei locatii pe care intentionam sa o securizam”, a mai adaugat Frederic Lamy.