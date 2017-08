In functie de anumite criterii, un apartament poate fi si de trei ori mai scump decat altul, in timp ce doua apartamente situate in acelasi bloc pot avea preturi diferite si cu jumatate. Astfel, un apartament luminos, situat la un etaj intermediar, care are dormitoarele catre o latura linistita a blocului (care nu da spre o strada intens circulata), cu loc de parcare si centrala termica, poate fi cu circa 50% mai scump decat unul similar care nu are aceste calitati, potrivit ghidului imobiliar "Cum sa-ti cumperi o casa!".