Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi, dupa intalnirea cu sindicatele din educatie, ca deocamdata nu exista o concluzie in urma negocierilor, pentru ca s-a stabilit sa continue discutiile si saptamana viitoare. Lia Olguta Vasilescu a spus ca trebuie ca, in final, toate sumele sa se incadreze in anvelopa salariala de 32 de miliarde de lei, precizand ca toti bugetarii vor avea in sporuri un voucher de vacanta si doua norme de hrana si ca va fi o distributie corecta a sporurilor, nu ca pana acum. cand sefi luau sporuri foarte mari fata de restul angajatilor.

“Inca nu avem o concluzie, pentru ca s-a stabilit sa se lucreze pe grupuri de lucru si saptamana viitoare, asta pentru ca a fost foarte dificil sa avem o discutie avand in vedere ca erau si preuniversitarul si universitarul la aceeasi masa. Foarte mult nu ar mai fi de corectat, cu atat mai mult cu cat din universitar am si avut pe cineva pana acum, care a lucrat impreuna cu noi la aceasta lege a salarizarii unitare, dar ne asteptam ca saptamana viitoare sa fie o discutie mai simpla, in sensul ca ramaneam doar cu institutiile care nu au sindicate. Probabil ca se vor prelungi, insa, si saptamana viitoare discutiile”, a spus ministrul Muncii, dupa discutiile cu liderii sindicatelor din educatie, informeaza News.ro.



Olguta Vasilescu a precizat ca nu ar mai fi foarte mult de corectat la proiectul de lege, pentru ca s-au stabilit principiile, iar acum se mai discuta cine va fi mai sus cu salarizarea, in preuniversitar discutia fiind, de exemplu, ca “pedagogul sa fie un pic mai sus decat ingrijitorul”.

Intrebata daca in anvelopa salariala de 32 miliarde de lei a fost luat in calcul si deficitul de personal, ministrul Muncii a spus ca la proiectul Legii salarizarii unitare s-a lucrat pe datele trimise de ministere.

“In plus fata de ministere, am cerut si de la sindicate, ca sa avem un control incrucisat asupra a ceea ce inseamna numarul de personal si salariile care sunt la ora actuala in plata. Discutiile cu toata lumea au fost de maniera ca sunt niste sume in aceste anexe, daca nu ne vom incadra in anvelopa de 32 de miliarde, vom mai scadea din ele si toata lumea a fost de acord. Diferentele fata de anexele pe care ei le-au primit deja nu vor fi foarte mari, pentru ca noi ne-am mai facut un calcul cu Ministerul de Finante in urma cu o saptamana si jumatate, atunci iesisem undeva la 31 de miliarde cu anvelopa. Vedem dupa aceste discutii, vom da din nou saptamana viitoare la comisii sa se calculeze sa vedem unde ajungem, sa nu depasim 32 de miliarde”, a precizat Vasilescu.

Ministrul Muncii a mai spus ca toti bugetarii vor avea in sporuri un voucher de vacanta si doua norme de hrana, iar acestea nu vor ridica probleme, pentru ca se reduce nivelul de sporuri la 30 la suta pe ordonatori de credite.

“Ce ne asiguram noi cu aceasta ocazie este ca absolut toata lumea va avea o distributie corecta a sporurilor, sa nu se mai intample ca pana acum, cand unii, doar pentru ca erau sefi, luau sporuri foarte mari fata de restul angajatilor. Fiind obligatoriu ca fiecare bugetar sa aiba norma de hrana si sa aiba acest voucher de vacanta, atunci in nivelul sporurilor trebuie prinse pentru toata lumea. Consideram ca este o varianta mai corecta si in niciun caz nu va fi mai mult decat este prognozat”, a explicat Lia Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a mai spus ca suma de 32 de miliarde de lei nu va merge uniform de la baza spre varf, adica toti bugetarii sa primeasca acelasi coeficient, pentru ca atunci s-ar adanci si mai mult diferentele salariale existente acum, iar sindicatele au fost de acord ca aceasta este varianta cea mai corecta.

“Este diferit de la unii la altii. De exemplu, la Armata a fost cea mai mare crestere, si de 260 la suta, la soldati, dar sa nu uitam ca ei au pornit de la 700 de lei. Si este un pic diferenta pentru fiecare categorie de bugetari in parte”, a adaugat Vasilescu.

Ea a precizat ca va fi o distributie corecta pe functii comune care apar la mai multi ordonatori principali de credite, astfel incat, de exemplu, femeia de serviciu sa fie functie comuna si la Ministerul de Interne si la Ministerul Educatiei, iar salariul sa fie acelasi.

Intrebata cum arata noua lege, care va fi mecanismul de aplicare, daca aceasta va fi bazata pe functii, pe grade si gradatii, ministrul Mediului a spus ca draftul proiectului va putea fi vazut la sfarsitul lunii martie.

Ministrul a precizat ca proiectul Legii salarizarii unitare porneste aproape de la zero, pentru ca proiectul din perioada ministrului Rovana Plumb a fost facut pe o anvelopa salariala de 42 de miliarde de lei, proiectul de acum este pe 32 de miliarde, iar proiectul tehnocratilor era pe 19 miliarde de lei.

“Va dati seama ca, in aceste conditii, a trebuit sa regandim totul aproape de la zero. Sigur, niste principii s-au pastrat de acolo. De exemplu, o idee foarte buna in legea doamnei Rovana Plumb a fost 5% un fel de fond de premiere pe care sa-l aiba la dispozitie ordonatorul de credite si pe care sa-l distribuie impreuna cu sindicatele. O idee foarte buna. Dar am lucrat si la regulamentul de sporuri, nu este voie sa se mai treaca de 30 la suta decat, evident, in institutiile in care au parte de resurse proprii. Acolo este alta discutie. Asta inseamna ca, la nivelul ordonatorului de credite, nu se poate merge din total salarizare cu mai mult de 30 la suta. Un politist care este in strada, sigur ca poate sa primeasca un spor de 70 la suta. Cert este ca un alt functionar care va fi la birou nu poate sa aiba acelasi spor, pentru ca, pe medie, ei trebuie sa se inchida la 30 la suta”, a explicat Vasilescu.

Intrebata cum comenteaza criticile fostului premier Victor Ponta la adresa programului de guvernare, inclusiv afirmatia ca fiecare om se gandeste ca, “daca n-a gasit Guvernul in curte niste diamante sau petrol”, de unde ar putea venii banii pentru maririle de salarii si pensii, Lia Olguta Vasilescu a spus ca nu vrea sa intre in polemica, de niciun fel, cu un coleg de partid la care tine foarte mult, dar poate sa spuna ca aceste temeri sunt nejustificate, pentru ca, pe varianta Guvernului Ponta, exista o anvelopa salariala de 42 de miliarde de lei, iar pe varianta de acum a legii, anvelopa este de 32 de miliarde de lei.

Ministrul Muncii a precizat ca diferenta este aceea ca va fi crescuta baza mai mult decat varful, pentru a nu adanci diferentele salariale existente in prezent.

“56 la suta o crestere pe medie a salariilor, deci de la baza catre varf si suma de 32 de miliarde. O diferenta este insa aceea ca am preferat sa crestem baza mai mult decat varful, tocmai pentru a nu adanci diferentele salariale care la ora actuala sunt existente. Din punctul nostru de vedere, este un principiu foarte corect de redistribuire a resurselor pana in anul 2021, moment in care toti bugetarii vor creste cu acelasi coeficient. Atunci consideram ca s-au corectat toate inechitatile existente in sistemul bugetar si din 2021 incolo se va creste cu acelasi procent la toata lumea calculat la rata inflatiei, astfel incat sa nu mai poata nimeni sa spuna ca femeia de serviciu de nu stiu unde are dublu decat femeia de serviciu din alta parte”, a explicat Lia Olguta Vasilescu.

Discutiile privind proiectul Legii salarizarii unitare au inceput luni, primii care au fost la negocieri fiind sindicalistii din aparare si ordine publica. Negocierile au continuat marti cu sindicatele din sanatate, iar dupa discutiile care au avut loc joi cu sindicalistii din educatie, vineri vor merge la Ministerul Muncii reprezentantii institutiilor de cultura si federatiile din cultura.