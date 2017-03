Conform unei postari de pe contul de Facebook al organizatiei, "protestatarii trag prin aceasta actiune pasnica spontana semnalul de alarma cu privire la distrugerea ultimelor paduri virgine din zona Vidraru care pun in pericol inclusiv lacul de acumulare, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic national", conform News.ro.

Protestatarii au ocupat arborii cu corturi speciale si au afisat bannere cu mesajul ”Salvati Ultimele Paduri Virgine” in limbile romana si engleza.

In timpul protestului, oamenii au discutat prin telefon cu un reprezentant al Ministerului Apelor si Padurilor, care le-a transmis ca oficialii sunt ”foarte ingrijorati” de ceea ce reclama ei.

”Am primit si adresa dumneavoastra, pe care am inregistrat-o la minister si vreau sa va spun ca suntem foarte ingrijorati de cele scrise acolo. Doamna ministru Adriana Petcu a fost informata despre actiunea dumneavoatra. Am trimis deja Garda Forestiera, am solicitat Garzii Forestiere sa faca o informare chiar in cursul zilei de astazi cu privire la situatia de acolo”, a declarat reprezentantul ministerului.

In timpul convorbirii cu reprezentantul ministerului Apelor si Padurilor, protestatarilor li s-a promis ca miercuri vor fi primiti la discutii de catre Adriana Petcu.

