Tehnologia prin care acestia spera sa usureze munca de asamblare a clientilor se bazeaza pe folosirea diblurilor de tip pana. O prima piesa de mobilier ce foloseste acest concept a fost lansata in 2014, iar feedback-ul pozitiv din partea clientilor l-a motivat pe retailer sa mearga mai departe cu acest concept, conform boredpanda.com.

Puteti vedea in video-ul de mai jos masa Lisabo, ultimul produs lansat de cei de la IKEA, ce foloseste acest concept bazat pe folosirea diblurilor.

In Romania, gigantul suedez IKEA a intrat in urma cu 10 ani si reusea cu un singur magazin fizic si unul online sa bifeze la nivelul ultimului an financiar afaceri de peste 514 milioane lei. Planurile pentru perioada urmatoare suna la fel de interesant: un al doilea magazin in Capitala – cel mai sustenabil din grup – dar si alte noua locatii in afara Bucurestiului in zece ani, respectiv puncte de ridicare a comenzilor (pick-up points).

