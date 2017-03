”Am fost la minister, nu am vazut pe nimeni cu banderola. Evident, situatia nu este una tocmai buna, pot sa spun ca jumatate din angajatii MTS au salariul minim pe economie, in salariul minim pe economie intra si vechimea. Am avut discutii cu directiile din subordine, cu cluburile sportive si cu siguranta trebuie sa gasim cea mai buna solutie, sa gasim solutia legala de rezolvare a acestor probleme. Stim si decizia Curtii Constitutionale care trebuia pusa in aplicare din 2016. Bugetul, in momentul de fata, nu ne permite acest lucru si speram ca prin Legea salarizarii unitare sa se rezolve aceasta problema”, a declarat Marius Dunca, potrivit News.ro.

El a precizat ca a avut intalniri cu reprezentantii Ministerului Muncii pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta angajaii MTS.

”Ca ministru, in primul rand, trebuie sa am toata atentia catre angajatii din subordine si sa ofer conditii normale si decente. Colegii mei au avut o discutie cu Ministerul Muncii si in continuare discutam pe fiecare categorie in parte. Eu am avut intalnire si cu reprezentantii sindicatului, le-am spus cat imi permite legislatia, ceea ce pot sa fac eu in calitate de ministru al Tineretului si Sportului”, a aratat ministrul Tineretului si Sportului.

Intrebat ce i s-a spus de la Ministerul Muncii, Dunca a raspuns: ”Ca Legea salarizarii unitare rezolva si aceasta problema”.

Angajatii din cluburi sportive, directii pentru sport si tineret si case de cultura ale studentilor aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului protesteaza luni, sub forma unei greve japoneze, cerand recalcularea drepturilor salariale si aprobarea unui regulament de sporuri. Protestatarii vor face fotografii in fata institutiilor in care lucreaza, cu spatele la fotografi si cu fata spre cladire, "pentru a evidentia pozitia conducerii Ministerului Tineretului si Sportului, care a intors spatele unitatilor din teritoriu si nu cauta solutii la cererile lor”.

