Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca in sedinta Guvernului a fost abrogata Hotararea pentru adoptarea metodologiei privind modul de calcul si procedura de avizare si aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, precizand ca vineri urmeaza sa semneze ordinul de ministru care stabileste metodologia de calcul al pretului pentru acestea.

Florian Bodog a spus ca pretul medicamentelor al caror patent a expirat va fi redus cu 35%, decizie convenita cu premierul si cu reprezentantii cu cele trei asociatii ale producatorilor, distribuitorilor si importatorilor de medicamente, potrivit News.ro.

"Abrogarea hotararii de Guvern numarul 800 a fost ultima masura din Planul de guvernare pe care Ministerul Sanatatii trebuia sa o initieze. Practic, aceasta hotarare a ramas fara subiect urmare a aparitiei Legii 10 din 2017 cu privire la abrogarea Ordonantei de Urgenta 59/2016, metodologia de calcul al preturilor urmand a fi stabilita prin ordin de ministru", a declarat Florian Bodog, la finalul sedintei Executivului.

El a precizat ca Hotararea de Guvern adoptata in sedinta va fi publicata in Monitorul Oficial vineri, impreuna cu ordinul de ministru care va stabili metodologia de calcul in cazul preturilor.

Ministrul Sanatatii a subliniat ca, in conformitate cu programul de guvernare, va fi redus cu 35% pretul medicamentelor inovative care isi pierd patentul.

"Ieri, am avut la Guvern, impreuna cu premierul, cu un secretar de stat de la Ministerul de Finante, cu personalul tehnic din Ministerul Sanatatii, o intalnire cu cele trei asociatii ale producatorilor, distribuitorilor si importatorilor de medicamente si am convenit aplicarea masurii din programul de guvernare: reducerea cu 35% la medicamentele inovative care-si pierd patentul", a aratat Bodog.

Sursa foto: Shutterstock.com